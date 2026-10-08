ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ - ಮದ್ರಾಸ್ ಐಐಟಿಗಳ ಸಹಯೋಗ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ
ಮದ್ರಾಸ್ - ಧಾರವಾಡ ಐಐಟಿಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ತಮ್ಮ ಪೂರಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಂಟಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
Published : October 8, 2026 at 7:06 PM IST
ನವದೆಹಲಿ/ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದ ಐಐಟಿ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉಭಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗುರುವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಎರಡೂ ಐಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಐಐಟಿಗಳ ಈ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.
ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ಧಾರವಾಡದ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ನನ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗಿದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಐಐಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ, ಆವಿಷ್ಕಾರ, ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗುವ ಭಾರತದ ಪಯಣಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಧಾರವಾಡ ಐಐಟಿಯು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅನನ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಐಐಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನಂತಹ ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಧಾರವಾಡದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಮದ್ರಾಸ್-ಧಾರವಾಡ ಐಐಟಿಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಆರಂಭವಷ್ಟೇ: ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದವು ಒಂದು ಆರಂಭವಷ್ಟೇ. ಇದರ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವು, ಇದರ ನಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ನಮ್ಮ ಐಐಟಿಗಳು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಐಐಟಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕೇವಲ ಆಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರದು. ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೀನ್ಯತೆ ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮದ್ರಾಸ್-ಧಾರವಾಡ ಐಐಟಿಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ತಮ್ಮ ಪೂರಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಂಟಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರ ವಿನಿಮಯ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿನಿಮಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಬಂಧನೆಯು ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಉಭಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳ ವಿನಿಮಯವು ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಸಂಶೋಧನೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಐಐಟಿ ಸಹ ಇದರ ಅನುಭವದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಾಗ ಪೇಟೆಂಟ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು, ಉದ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಹಾರದತ್ತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಜೋಶಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
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