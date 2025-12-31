ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರೈತಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣ

ಬಂಡಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.

COLD STORAGE
ಬಂಡಿಪಾಳ್ಯ ಎಂಪಿಎಂಸಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 31, 2025 at 2:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಬಂಡಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ(ಎಂಪಿಎಂಸಿ) ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ (ಶೈತ್ಯಗಾರ) ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಪಿಎಂಸಿ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಎಂಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಬಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಾದ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್ 30ರಡಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಂಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತು ಹೊಂದಿರುವ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 11 ತಿಂಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​​ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಘಟಕವನ್ನು ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಹಾಗೂ ನೆರೆಹೊರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿ, ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಂಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನಿರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಬಂದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ರೈತ ಸ್ನೇಹಿಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಕ ಸ್ನೇಹಿ ಕೂಡ ಆಗಲಿದೆ.

ಬಂಡಿಪಾಳ್ಯದ ಎಂಪಿಎಂಸಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ-ವಹಿವಾಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಯಾ ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರೈತರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತರುತ್ತಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಕಾರಿ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ರೈತರು ಗಣನೀಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ತಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯದೆ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ದರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ದೊರೆತಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಖರೀದಿಗಾರರಿಗೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೂ ತಮ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪಿ.ಸುಮ ಮಾತನಾಡಿ, "ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬಂಡಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 15 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್: ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಸರುಕಾಳು ಖರೀದಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

TAGGED:

BANDIPALYA APMC
MYSURU
ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್
COLD STORAGE IN BANDIPALYA APMC
COLD STORAGE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.