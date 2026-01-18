ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಜನಮನ ಸೆಳೆದ ಮರದ ನೋಟು, ಬಂಗಾರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶುಭಮಂಗಳ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪುರಾತನ ವಸ್ತುಗಳು ನೋಡಲು ಹಾಗೂ ಖರೀದಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Published : January 18, 2026 at 12:13 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಒಂದು ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಆ ದೇಶದ ನಾಣ್ಯಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಇಂತಹ ನಾಣ್ಯ, ನೋಟು ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿಂದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದರಂತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶುಭಮಂಗಳ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡು ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯೂಮಿಸ್ಟ್ರಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾಣ್ಯ, ನೋಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮರದ ನೋಟು!: ಇಲ್ಲಿ ಕದಂಬರು, ಚಾಲುಕ್ಯರು, ಹೊಯ್ಸಳರು, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು, ವಿಜಯನಗರ, ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಯಾದವರ ಆಡಳಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ವಿದೇಶದ ನೋಟುಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳು, ಮರದ ನೋಟು, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನೋಟು ಹಾಗು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ನೋಟುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳು, ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಬೈನಾಕ್ಯೂಲರ್, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಧನಗಳು.. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪುರಾತನ ವಸ್ತುಗಳು ನೋಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಖರೀದಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು.
ಭಾರತದ ಅಪರೂಪದ ಬಂಗಾರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳು: ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೊರ ತಂದಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳ, ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನೆನಪಿನ ಗೌರವಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರಿಕೆರೆಯ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಾಣ್ಯ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು, ಕೊಳ್ಳುವವರು ಹಾಗೂ ಹವ್ಯಾಸಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ, ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಂತಸಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲೆನಾಡು ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸಂಗ್ರಹಗಾರರ ಸಂಘದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಬದರಿನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ನೋಟು ಸೇರಿದಂತೆ ಪುರಾತನ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಡೀಲರ್ಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಆಂಧ್ರ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ನಾಣ್ಯ, ನೋಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾಂಪ್ಸ್ ನೋಡಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೂ ಈ ಹವ್ಯಾಸ ಬರಲಿ ಎಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಹಿಂದೆ ಬಂಗಾರದ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು."
"ನಂತರ ನೋಟುಗಳು ಬಂದವು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಆಡಳಿತ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಟಿಪ್ಪು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಆನೆಗಳ ಚಿತ್ರ ಬಂದವು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ನಾಣ್ಯ ಹಾಗೂ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ" ಎಂದು ಬದರಿನಾಥ್ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಬಂಗಾರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸಂಗ್ರಹಕರಾದ ನಾಗರ್ಜುನ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನನಗೆ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಹವ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದರ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ನಾಣ್ಯ, ನೋಟು, ಪೆನ್, ಬಾಟಲಿಗಳು ಹಾಗು 800 ವಿವಿಧ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ. ನಮ್ಮಂತಹ ಹವ್ಯಾಸ ಇರುವವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
"ಇದು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಟ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದಾಗ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸುಮಾರು 6-7 ಸಾವಿರ ಅಂಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸ್ಥಳ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಂಗಾರದ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕಾರ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 1950ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ. ನಾನು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ನಾಣ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇಂತಹ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೇಳ ನಡೆದರೆ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ. ಯಾರೂ ಸಹ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ಹಳೇ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಬಹುದೆಂದು ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅಧಿಕೃತ ನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಗಾರರ ಬಳಿ ಬಂದು ನಾಣ್ಯ ಖರೀದಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾಣ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಚೈತ್ರಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾಣ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ತರಹದ ನಾಣ್ಯಗಳಿವೆ. ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮದೇಶ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೇಶದ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ನೋಟುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಹಂಪಿಯ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ A ಯಿಂದ Z ತನಕ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಯೇ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ವಿದೇಶಗಳ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ನೋಟು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ನೋಟು ನೋಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದೇಶದ ಒಂದೊಂದು ನೋಟು ನೀಡಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ತರಿಸಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
