ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕಾಫಿಗೆ ರೆಂಬೆ ಕೊರಕದ ಹಾವಳಿ; ಬೆಳೆಗಾರರ ಪರದಾಟ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಫಿಗೆ ರೆಂಬೆ ಕೊರಕದ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆಗಾರರು ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 16, 2026 at 3:46 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆಯೇನೋ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೋಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಬೆಳೆಗಾರರು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುವುದಿರಲಿ, ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಕಾಫಿಗೆ ರೆಂಬೆ ಕೊರಕದ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದುವರೆಗೆ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ (ಕಾಫಿ ಬೋರರ್) ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಕಾಂಡ ಕೊರಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಔಷಧ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಬಳಿಕ ಬೆಳೆಗಾರರು ಈ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಔಷಧಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಆದರೀಗ ರೆಂಬೆ ಕೊರಕದ ಹಾವಳಿ ಇದೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಎಕರೆ ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ 50ರಿಂದ 100 ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ರೆಂಬೆ ಕೊರಕ ಹುಳುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಾಂಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದರೂ ರೆಂಬೆಗಳು ಒಣಗಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ತೋಟವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ ಗಿಡಗಳ ರೆಂಬೆಗಳೇಕೆ ಒಣಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರರು ಒಣಗಿದ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ರೆಂಬೆ ಕೊರಕ ಹುಳುಗಳು ರೆಂಬೆಯನ್ನು ತಿಂದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಮರಗಸಿ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳ ರೆಂಬೆಗಳು ಒಣಗಿರಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಒಣಗಿದ ರೆಂಬೆಗಳು ಹಸಿರಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಳೆಗಾರರು ಗಿಡಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ರೆಂಬೆ ಕೊರಕದ ಹಾವಳಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇಳುವರಿ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೆಂಬೆ ಕೊರಕದ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡು ಬೆಳೆಗಾರರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಕಾಫಿ ಫಸಲು ಬರುವ ರೆಂಬೆಗಳೇ ರೆಂಬೆ ಕೊರಕದ ಬಾಧೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿವೆ. ರೋಗ ಬಾಧಿತ ರೆಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಫಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಗಿಡವೇ ನಾಶವಾಗುವ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಾಫಿ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುವುದಿರಲಿ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಪರದಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆಯೂ ಕಷ್ಟ: ರೆಂಬೆ ಕೊರಕದ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಔಷಧದ ಅಂಶ ಕಾಫಿಯಲ್ಲೂ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕದ ಅಂಶವಿರುವ ಕಾಫಿಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಕಾಫಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕಾಫಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಅಂಶವಿರಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕದ ಅಂಶ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಂತಹ ಕಾಫಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿಯೇ, ಬೆಳೆಗಾರರು ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೆಂಬೆ ಕೊರಕದಿಂದ ಕಾಫಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಫಿ ರಫ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಫಿ ರಫ್ತನ್ನೇ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬೆಳೆಗಾರರದ್ದಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಫಿಗೆ ಬೋರರ್ ಬಾಧೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಔಷಧ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದರೂ ಆ ಔಷಧಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಡದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕದ ಅಂಶ ಸೇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರೆಂಬೆ ಕೊರಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಗಿಡಗಳಿಗೇ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಫಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಫಿಗೆ ರೆಂಬೆ ಕೊರಕ ಬಾಧೆ: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಕಾಫಿತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ರೆಂಬೆ ಕೊರಕ ಬಾಧೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಈ ರೋಗ ಬಾಧೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲದ ಈ ರೋಗ ಈಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಕಾಫಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸೇರದಂತೆ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಯಾವ ಔಷಧ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಶೀಘ್ರವೇ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಲ್ಲಂದೂರು ಭಾಗದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಫಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿಯ ಬೋರರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಕಾಂಡ ಕೊರಕ, ಬಳಿಕ ಬೀಜ ಕೊರಕ, ಇದೀಗ ರೆಂಬೆ ಕೊರಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಫಿಗೆ ಬೀಜ ಕೊರಕದ ಬಾಧೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಬೀಜ ಕೊರಕ ಹುಳುಗಳು ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳಗೆ ತಿಂದು ಹಾಕಿದ್ದವು. ಈ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾಫಿ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಆತಂಕ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಮಲ್ಲಂದೂರು ಭಾಗದ ಹೊಲದ ಗದ್ದೆ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ರೆಂಬೆ ಕೊರಕದ ಹಾವಳಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ದಿನೇ ದಿನೆ ರೋಗ ಬಾಧಿತ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಔಷಧ ನೀಡಬೇಕು. ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳೇ ನಾಶವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
