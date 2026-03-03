ETV Bharat / state

ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಬೆಂಬಲ: ಬೀಚ್ ಟೂರಿಸಂ, ಟೆಂಪಲ್ ಟೂರಿಸಂಗೆ ಬಲ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮುದ್ರತೀರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ, ಯೋಜಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಮರ್ಪಕ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು

coastal tourism
ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ (ETV Bharat)
ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಮುದ್ರತೀರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಯೋಜಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಮರ್ಪಕ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕರಾವಳಿಯ ಬೀಚ್‌ಗಳು ದೇಶ - ವಿದೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭದ್ರತೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಲೈಟಿಂಗ್, ಲೈಫ್‌ಗಾರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ, "ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸಂ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್. ಖಾಲಿ ಬೀಚ್ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಬಜೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೈಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉತ್ಸವಗಳಂತಹ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಬೀಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭದ್ರತೆ, ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಧರಿತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬಳ, ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಕೈಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಾವಧಿ ನಿಗದಿತ ಅನುದಾನ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೇವಲ ದೇಣಿಗೆ ಆಧಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಪ್ಪಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕರಾವಳಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿವೆ. ದೇಶ - ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ ಅವರು, "ಕರಾವಳಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ, ರೈಲು, ವಿಮಾನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿರುವ ಕಡೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಣ ಸಾಲದು. ರಾಜ್ಯದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಅಗತ್ಯ. ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.

ತಿರುಪತಿ ಮಾದರಿಯ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಅಗತ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾದರಿಯಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ, ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ನಿಯೋಜಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕರಾವಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ದೇವಾಲಯಗಳು ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಟೂರಿಸಂ ಮತ್ತು ಟೆಂಪಲ್ ಟೂರಿಸಂ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ದೊರೆತರೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

