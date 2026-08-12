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ಇವತ್ತು ಆಟಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆ- ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಆಟಿ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಏನಿದರ ಪ್ರಯೋಜನ?

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನತೆ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಹಾಲೆ ಮರದ ಕಷಾಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.

COASTAL KARNATAKA TULU NADU REGION FOLLOW AN AGE-OLD TRADITION OF DRINKING AATI KASHAYA
ಆಟಿ ಕಷಾಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2026 at 11:49 AM IST

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ಉಡುಪಿ/ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 'ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ'ಗೆ (ಆಷಾಢ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ) ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ - ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೃಷಿ ಕಾಯಕದಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಳುನಾಡಿನ ಹಿರಿಯರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ದಿನದಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 'ಹಾಳೆ ಮರದ (ಪಾಲೆ ಮರ/ಹಾಲೆ ಮರ) ಕೆತ್ತೆಯ ಕಷಾಯ' ಕುಡಿದು, ತದನಂತರ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುವ 'ಮೆಂತ್ಯ ಗಂಜಿ' ಸವಿಯುವುದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಾಗಿಬಂದ ಕ್ರಮ.

ತುಳುನಾಡಿನ ಆಟಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಕರ್ಕಾಟಕ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದಾಗ ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಹಾಲೆ ಮರದ ಕಷಾಯ. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಹಲವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಡಿಯುವುದು ಇದೆ.

ಹಾಗೇ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ತುಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಕಡಲತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ ನಡೆಸಿ, ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಣ ನೀಡಿ ನರಹರಿ ಪರ್ವತ, ಕಾರಿಂಜ ಮುಂತಾದ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ, ಆಷಾಢ (ಆಟಿ ) ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹಾಲೆ ಮರದ ಕಷಾಯ ಏಕೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು? ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ?

ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ: ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬರುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕುಂದುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಾಲೆ ಮರದ ತೊಗಟೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಗೆ ಇದು ರಾಮಬಾಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹಾಲೆ ಮರದ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೆತ್ತಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ತೆಗೆದರೆ ರಸವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಹಾಗೇ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುದ್ದಿ ರಸ ತೆಗೆದು, ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕಷಾಯ ಕುಡಿದ ಬಳಿಕ ಮೆಂತ್ಯೆಗಂಜಿ ಕೂಡಾ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕುಡಿದರೆ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಮಲೇರಿಯಾದಂತಹ ಜ್ವರ, ಹುಳಬಾಧೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಶುದ್ದಿ, ಆಹಾರದ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದಿವಸ ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರತೀ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಆಟಿ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂಬಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಇದು ತುಳುನಾಡಿನ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಆಷಾಡ ಮಾಸದ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಔಷಧವೇ ಈ ಹಾಲೆ ಮರದ ರಸ. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ರಸ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ರೋಗಗಳನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ.- ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್​, ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ.

ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಷಾಯ ವಿತರಣೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳೆ ಮರದ ಕೆತ್ತೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಂದು ಕಷಾಯ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಮರ ಸಿಗುವುದು ದುರ್ಲಭ. ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 'ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ' ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನ 'ಡಿಂಕಿ ಡೈನ್' ಹೋಟೆಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಷಾಯ ಹಾಗೂ ಮೆಂತ್ಯ ಗಂಜಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ನಗರದ ಡಿಂಕಿ ಡೈನ್ ಹೊಟೇಲ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹಾಳೆ ಮರದ ಕಷಾಯ ಹಾಗೂ ಮೆಂತ್ಯ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಸವಿದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆದರು.

ಹಾಳೆ ಮರದ ಕಷಾಯ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕಠಿಣ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಹಾಳೆ ಮರದಲ್ಲಿ (ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪರ್ಣಿ, ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ Alstonia scholaris) 1,008 ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಮೇಳೈಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಗಾಗುವ ಮುನ್ನ (ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ) ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸದೇ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಮರದ ಕೆತ್ತೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಬದಲಾಗಿದೆ. ತಂದ ಕೆತ್ತೆಯನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ, ಜಜ್ಜಿ ರಸ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ, ಓಮ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಣಮೆಣಸು, ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಷಾಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೆಂತ್ಯ ಗಂಜಿಯ ಸಮತೋಲನ: ಅತ್ಯಂತ ಉಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಒಗರು ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಅಕ್ಕಿ, ಮೆಂತ್ಯ, ತೆಂಗಿನಹಾಲು ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಯಾರಿಸಿದ 'ಮೆಂತ್ಯ ಗಂಜಿ'ಯನ್ನು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕಾಡುವ ರೋಗರುಜಿನಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ.

ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಳೆ ಮರಕ್ಕಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ: ಹಾಳೆ ಮರವು ಕೇವಲ ಔಷಧಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತುಳುನಾಡಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಧರ್ಮನೇಮ ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ 'ಮುಹೂರ್ತ ಕಂಬ' ಹಾಗೂ ಮದುಮಕ್ಕಳ ಚಪ್ಪರಕ್ಕೆ ಹಾಳೆ ಮರದ ಕಂಬವನ್ನೇ ಬಳಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮರವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್‌ಸಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ತುಳುನಾಡಿನ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಳೆ ಮರದ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆಟಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಾತೆ ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಸಕಲ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಚಿಗುರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ದಿನ ಹಾಳೆ ಮರದಲ್ಲಿ 1,008 ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಕಷಾಯ ಮದ್ದು. ನಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ನಾವು ಸ್ವರ್ಣ ಸುಂದರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.

ಡಿಂಕಿ ಡೈನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಸ್ವರ್ಣ ಸುಂದರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸುಮಾರು 12-13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನಮಗೆ ಕಳಕಳಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್‌ಸಾರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 'ಡಿಂಕಿ ಡೈನ್' ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಷಾಯ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಂದಿನ ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಣಬಡಿಸುವ ಮಂಗಳೂರಿನ 'ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ' ಹಾಗೂ 'ಡಿಂಕಿ ಡೈನ್' ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಈ ಸೇವೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾದರಿಯಾದದು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ': ಇದು ಕರುನಾಡಿನ ಕರಾವಳಿಯ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಂತ ಪರಂಪರೆ

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ಹಾಲೆ ಮರದ ಕಷಾಯ
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