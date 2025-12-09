ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್: ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿದ 'ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್' ತಂಡದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಸಲ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 'ಸಾಂತ್ವನದ ಸಂಚಾರ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
Published : December 9, 2025 at 2:11 PM IST
ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು: ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಂತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿ ನಲಿದಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪರಿತ್ಯಕ್ತರಾಗಿರುವ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿದ ತಂಡವೊಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಆಯೋಜಿಸಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಬ ತಂಡ ಈ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಂದಿ ಗೆಳೆಯರಿಂದ ರಚನೆಯಾದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು. ಇಂದು ನೋಂದಾಯಿತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 80 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪರ್ಲಡ್ಕ ನಿವಾಸಿ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಪರ್ಲಡ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಷರೀಫ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ವಳಾಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 100 ರೂ. ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ದಂಡವು 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಮಾಜದ ಬಡವರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ತದಾನ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೆಡ್ ಮತ್ತು ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್ ವಿತರಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಸಾಂತ್ವನದ ಸಂಚಾರ'. ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಾಂತ್ವನದ ಸಂಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ 'ಸಾಂತ್ವನದ ಸಂಚಾರ'ವು ಹಾಸಿಗೆ ಪಾಲಾದ ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತ್ತು.
ಈ ಬಾರಿಯ 'ಸಾಂತ್ವನದ ಸಂಚಾರ 3.0 (A Day with Special Kids)' ಹೆಸರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 100 ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ 100 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 50 ಮಂದಿ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಂಸ್ಥೆಯ 60 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. 4 ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಚಾರ ನಡೆದಿದ್ದು, ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಎರಡು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್, ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಫಿಸಿಯೋ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರು.
ಮನರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಯೋಜನೆ: ಸಾಂತ್ವನದ ಸಂಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಹಾರ ನೀಡಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್, ದೊಡ್ಡ ಗೊಂಬೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಎಂಎಸ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಟ, ಬಳಿಕ ಪಿಲಿಕುಳದಿಂದ ಜೆಪ್ಪು ಬೋಳಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಪಾಲೇಮಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೇಮ್ಸ್, ಮನರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ, ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಡಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಕೌಂಟರ್, ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನ್, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಕಾರ್ನರ್, ವಾಟರ್ ಬಲೂನ್ ಫನ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಜೋನ್, ಸೆಲ್ಫಿ ಕೌಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿತ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನ್ನ ಕಮ್ಮರಡಿ, 'ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳೂ ಆಯೋಜಿಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರಲು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಸಿಗೆ ಪೀಡಿತರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಯವರೂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ, ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಜಿಶನ್ ಆಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಂತ್ವನ ಸಂಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದವರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೊರಜಗತ್ತು ತೋರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷಚೇತನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತೆ ಸಂತಸಪಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಶ್ವಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಸಹ ಕೆಲವೆಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಮೊದಲ ಬಾರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
