ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ!
ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಳಿದು ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 18, 2026 at 1:23 PM IST
ಕಾರವಾರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಕಾರವಾರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟಾಗೋರ್ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಳಿದು ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಲಿಗಿಳಿದು ಆಪತ್ತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಳಿಯದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಟಾಗೋರ್ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆತ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗತೊಡಗಿದ್ದ.
ಪೊಲೀಸರ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್: ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಡಮಾಡದೇ ರಕ್ಷಣಾ ಬೋಟ್ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲೆಗಳ ಭೀಕರ ಹೊಡೆತದ ನಡುವೆಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕರಾವಳಿ ಪಡೆಯ ಪೊಲೀಸರು, ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೋಟ್ಗೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಆತನನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆತನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಶ್ಲಾಘನೆ : ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷ ತಡಮಾಡಿದ್ದರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲೆಗಳ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಪೊಲೀಸರ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆರು ಮೀನುಗಾರರ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ: ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯು (ಐಸಿಜಿ), ಮಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 29 ಜೂನ್ 2026ರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಸಿದ ಸವಾಲಿನ ಸಮುದ್ರ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ (SAR) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 'ಮಂಜು ಮಾತಾ' ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆರು ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿತ್ತು.
ಸುರತ್ಕಲ್ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 33 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಯಿಂದ ಬಂದ ವಿಹೆಚ್ಎಫ್ ಆರ್ಟಿ ತುರ್ತು ಕರೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ 'ಸಚೇತ್' ಹಡಗು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಸಮುದ್ರದ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ದೋಣಿಯೊಳಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲ್ (ದೋಣಿಯ ತಳಭಾಗ) ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿತ್ತು. ಇದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆರು ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಐಸಿಜಿ, ನೆರವು ನೀಡಲು ತನ್ನ ಹಡಗನ್ನು ಆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿತ್ತು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: