ಸಹಕಾರದ ಬೀಜ ಈಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೆರಳು ಕೊಡುವ ಸಹಕಾರಿ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿದೆ: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ.
ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಉಪಯೋಗಗಳ ಕುರಿತು ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ 73ನೇ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
Published : November 17, 2026 at 5:50 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಗದಗಿನ ಕಣಗಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಸಣ್ಣರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಸಹಕಾರದ ಸಣ್ಣ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ನೀರು ಗೂಬ್ಬರ ಹಾಕಿದರು. ಇಂದು ಅದು ಇಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೆರಳು ನೀಡುವ ಸಹಕಾರಿ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನಗರದ ಲಗಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 73ನೇ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ: ಸಹಕಾರ ಸಚಿವನಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಘ ಇದೆ. ಇದೇ ಸಂಘದ ಮೂಲಕವೇ ತಾಲೂಕಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಎಂದರು. ನಾನು ಸಚಿವನಾದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಬಂದಿತು. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಳದ ವತಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಳಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಎಂದರು. ಸಹಕಾರ ಮಹಾ ಮಂಡಳದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ 157 ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಇವೆ: ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 157 ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 79 ಸಾವಿರ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ 7,600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಇದೆ. 5 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 3,900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಬಾರ್ಡ್ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಬಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಶೇ 60 ರಷ್ಟು ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಶೇ 12ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಜನರಿಂದ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಜನರ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಎಸ್. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ರವಿ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಧೀರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಎಸ್.ಕೆ. ಮರಿಯಪ್ಪ, ಶಿಮೂಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾಧರ್, ಹಾಪ್ ಕಾಮ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ಇತರರಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ: ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ