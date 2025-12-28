10 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ; ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ತಪ್ಪಲಿದೆ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ತಲೆಬಿಸಿ
ಇನ್ಮುಂದೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಳವೆ ಮೂಲಕ ಸಿಎನ್ಜಿ ಹರಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : December 28, 2025 at 6:01 PM IST
ವರದಿ : ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.
ದಾವಣಗೆರೆ : ನಗರದ 10 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ತಲೆಬಿಸಿ ತಪ್ಪಲಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಳವೆ ಮೂಲಕ ಸಿಎನ್ಜಿ ಹರಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (ಸಿಎನ್ಜಿ) ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿವೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2027ಕ್ಕೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವ ಸಿಎನ್ಜಿ ಅನಿಲ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ.
ಹಸಿ ಕಸದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಲಿದೆ ಸಿಎನ್ಜಿ: 'ಮಹಾನಗರ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಗೊಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಪಾಲಿಕೆ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಲೀಸ್ಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಳ ಲೀಸ್ಗೆ ಪಡೆದು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಅವರಗೊಳ್ಳ ಸಮೀಪದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 16 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 2.4 ಲಕ್ಷಟನ್ ಪಾರಂಪರಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ. 35 ರಷ್ಟು ಕಸ ಕರಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕಸವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ 10 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಿಎನ್ಜಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಹಾನಗರ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಲಿದೆ. ನಿತ್ಯ 5 ಟನ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರಾದ ರೇಣುಕಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2027ಕ್ಕೆ ಮನೆಮನೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಸಿಎನ್ಜಿ : 'ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಜಾಗ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಭರಿಸಲಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಸದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಾರ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಸಿ ಕಸ 2027ರ ಬಳಿಕ ಇಂಧನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರೆ ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ತಲೆನೋವು ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯದ ದಾವಣಗೆರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ನಗರಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
'180-200 ಟನ್ ಕಸ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಟನ್ ಒಣ ಕಸ, 40-50 ಟನ್ ಹಸಿ ಕಸ, 1-2 ಟನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ಕಸದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಸಿಎನ್ಜಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಡಿಪಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ₹102 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಸವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಯ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಈ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಿಎನ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರಕ್ಕೂ ಸರಬರಾಜು ಆಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 38, 34, 40, 42 ಇಷ್ಟು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಪಾಲಿಕೆ ಎನ್ಒಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆಟೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಎನ್ಜಿ ಅನಿಲ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಸ್ಬಿಎಂ-2 ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎನ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ: ಈ ಕುರಿತು ಗೃಹಿಣಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೇಶವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅವರಗೊಳ್ಳ ಕಸವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 10 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಸಿಎನ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ. ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನೇರವಾಗಿ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗುವುದು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಂಕ್ ಮುಂದೆ ವಾಹನಗಳು ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ. ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
