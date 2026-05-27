ಸಿಎಂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹ: ಸಚಿವ ಎಂ‌. ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉದ್ಭವವಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನಂತರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವುದು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಂ‌.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

MINISTER MB PATIL
ಸಚಿವ ಎಂ‌.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 27, 2026 at 1:33 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಊಹಾಪೋಹ. ಸಿಎಂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉದ್ಬವವಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು, ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್​ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?. ರಾಜ್ಯಸಭೆ, ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆಯದ್ದೆಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ನಿನ್ನೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ‌ ಇದ್ದೆವು. ಬೆಳಗ್ಗೆ, ರಾತ್ರಿ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟ ಮಾಡಿದೆವು. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆಯೇ ಇದ್ದೆವು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.‌

ಕೆ. ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್​ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉದ್ಭವವಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನಂತರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವುದು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಅಂತಾ ಒತ್ತಾಯ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿ. ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್​ಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಅನ್ನೋದು ಊಹಾಪೋಹ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ: ಸಿಎಂ ರಾಜೀನಾಮೆ ವರದಿ ಕುರಿತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನು. ಸಿಎಂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿನ ಸಭೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವೆ. ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆಯೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾಳೆ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್​ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವನಾಗಿ ನನಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೂ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜೂನ್ 1 ರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜೂನ್ 1 ರಂದು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸುವೆ. ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಗೂತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. 42 ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಸಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

