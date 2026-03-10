ETV Bharat / state

ವಾಣಿಜ್ಯ LPG ಪೂರೈಕೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವಂತೆ‌ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪತ್ರ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವಂತೆ‌ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

CM WRITES TO UNION MINISTER
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 10, 2026 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ.‌ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೋಟೆಲ್​ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‌ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಬರಾಜು ಪುನಸ್ಥಾಪಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್​ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮೆಸ್, ಕೇಟರಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ IOCLನಿಂದ ನಿತ್ಯ 500-550 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, HPCLನಿಂದ ನಿತ್ಯ 300 ಎಂಟಿ, BPCL ನಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 230 ಎಂಟಿ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್, ಕೆಟರಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ಥಗಿತವಾದರೆ ಜನಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ಗಳೂ ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಥೇಚ್ಚ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಹೋಟೆಲ್, ಸಮುದಾಯ ಹಾಲ್​ಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ತುರ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಿಜಿಗಳಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಬಿಸಿ

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಸರಬರಾಜಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ್‌ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಸಿ.ರಾವ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

70 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ತೈಲ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ಬೇಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳವಾರ ಸಹ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಸರಬರಾಜಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನ ಬಂದ್‌ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಬಂದ್‌ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

LPG CYLINDER
MIDDLE EAST WAR
CM WRITES TO UNION MINISTER
BENGALURU
LPG CRISIS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.