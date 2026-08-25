SIR ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಪತ್ರ
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಸ್ಆರ್ಐ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ನಾಗರಿಕನ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 25, 2026 at 6:46 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರರ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಗಂಭೀರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ 5.54 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 1.08 ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಐದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಗೈರುಹಾಜರಿ, ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರು, ಮೃತಪಟ್ಟವರು, ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ (ASDDO) ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಂದು ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರ, "ತಾರ್ಕಿಕ ತಾರತಮ್ಯಗಳು" ಅಥವಾ 2002ರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 43.8 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ 46.88 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ASDDO ವರ್ಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಕೆಗಾಗಿ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಭೀತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಎಲ್ಒ ಅವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಕೆಲಸ, ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಸರಿ ಎನಿಸುವ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅನೇಕ ನೈಜ ಮತದಾರರು ಗೈರುಹಾಜರಾದವರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬೇರೆ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಮತದಾರರಿಗೆ ಬಿಎಲ್ಒಗಳ ಮನೆ-ಮನೆ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೈಜ ಮತದಾರರು ಗೈರುಹಾಜರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಗದ ಮತದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಸಹ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ "ತಾರ್ಕಿಕ ತಾರತಮ್ಯ" ಮತ್ತು "ಲಿಂಕ್ ಆಗದ" ಮತದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವೇ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲಸ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೆರೆಹೊರೆಗಳು, ನಗರಗಳು, ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಇಂದಿನ ಚಲನಶೀಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ SIR ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ನಾಗರಿಕನ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಿಖರವಾದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎರಡೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ. ASDDO ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳಿಲ್ಲದ ನೈಜ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 6 ಮೂಲಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಅವಧಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಮುಂಗಡ ಪ್ರಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಕರೆಯುವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (CEO) ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಲೋಪಗಳು ಮತ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಪರಿಶೀಲನೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. "ತಾರ್ಕಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು" ಮತ್ತು 2002ರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಸುಮಾರು 45 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮತದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದ ಸಮಯ ನೀಡಿ, ನಂತರ ಎರಡನೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವುದು ದುಡಿಯುವ ಜನರು, ವಲಸಿಗರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸವಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಆರ್ಒ ಮತ್ತು ಡಿಇಒಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ: ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಆರ್ಒಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆಯಾದರೂ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಗಡುವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಹೆಸರು ಕೈಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ASDDO ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಿಇಒಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದನ್ನೂ ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯು ನಂಬಬಹುದಾದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ನಾಗರಿಕನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅನರ್ಹ ನಮೂದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕನು ಕೇವಲ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ, ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗದಂತಹ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: