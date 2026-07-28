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ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವ ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ‌ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮ: ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿ ಸೂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BELAGAVI MINISTER YATINDRA SIDDARAMAIAH CAUVERY WATER TO TAMILNADU CWC CAUVERY ISSUE
ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 28, 2026 at 4:01 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ದವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (ETV Bharat)

ನೀರು ಬಿಡುವ ವಿಚಾರ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ನೀರು ಬಿಡುವುದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಂತಿದೆ. ಜಲ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು. ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾವೇರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ದವಾಗಬೇಕು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಹಿಂದ ನಾಯಕರ ಸಭೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ಅವರು, ಅಹಿಂದ ನಾಯಕತ್ವ ಯಾರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಂದೆಯವರು ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಹಿಂದ ಚಳವಳಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರು ಇರಲಿ ಈ ವರ್ಗಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಅವರೇ ನಾಯಕರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು‌.

ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವೈಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತಾ ಸತೀಶ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸಬರು, ಹಳಬರು ಅಂತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು

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TAGGED:

BELAGAVI
MINISTER YATINDRA SIDDARAMAIAH
CAUVERY WATER TO TAMILNADU
CWC
CAUVERY ISSUE

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