ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಸಿಎಂ ಮನವಿ
Cm DKS writes letter to PM: 2022-23ರಿಂದ ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ಹಾಗೂ ಬಿ-ಹೆವಿ ಮೋಲಾಸಸ್ಗೆ ಬದಲಾಗದೇ ಉಳಿದಿರುವ ಕಬ್ಬು ಆಧಾರಿತ ಎಥನಾಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 30, 2026 at 10:06 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅತ್ತ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಆಕ್ರೋಶದ ಕಿಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
14.02.2019 ರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಎಫ್ಆರ್ಪಿ (FRP) ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹2,750 ರಿಂದ ₹3,650 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಕ್ಕರೆ MSP ದರ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹31ರಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸಕ್ಕರೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹45 ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈಗ MSPಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅದು ರೈತರ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಥನಾಲ್ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ: ಫೆಬ್ರವರಿ 2027ರ ಬೆಳೆ ಅಂದಾಜಿನ ನಂತರ, ದಿನಾಂಕ 22.10.2026ರ ಎಥನಾಲ್ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು, ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿ-ಹೆವಿ ಮೋಲಾಸಸ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ. 2022-23ರಿಂದ ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ಹಾಗೂ ಬಿ-ಹೆವಿ ಮೋಲಾಸಸ್ಗೆ ಬದಲಾಗದೇ ಉಳಿದಿರುವ ಕಬ್ಬು ಆಧಾರಿತ ಎಥನಾಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಎಫ್ಆರ್ಪಿ ಮೂಲ ರಿಕವರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶೇಕಡಾ 9.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ: ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ರಿಕವರಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರೈತರು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಗೃಹಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯನ್ನು (MSP) ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಗಟು ಖರೀದಿದಾರರು ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆ ಸೂತ್ರ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಎಥನಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಹ-ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಮತ್ತು ಸಿಎಸಿಪಿ (CACP) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಂತೆ 'ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ನಿಧಿ'ಯನ್ನು (Price Stabilisation Fund) ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಸಕಾಲಿಕ ಘೋಷಣೆಯು ರೈತರು ಮುಷ್ಕರ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ಅರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಾನು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
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