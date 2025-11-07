ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ: ತುರ್ತು ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಸಿಎಂ ಪತ್ರ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ತುರ್ತು ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 7, 2025 at 7:46 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ತುರ್ತು ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿ ಶೇ.11.25 ರಿಕವರಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 3,200 ರೂ. ಮತ್ತು ಶೇ.10.25 ರಿಕವರಿ ದರ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 3,100 ರೂ. ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಕಟಾವು ವೆಚ್ಚ ಹೊರತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ರೈತರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹೋರಾಟ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2025-26 ಸಾಲಿಗೆ ಶೇ.10.25 ಸಕ್ಕರೆ ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3,550 ರೂ. ಎಫ್ಆರ್ಪಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಟಾವು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಟ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 800 ರೂ. ನಿಂದ 1,900 ರೂ. ನಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ಕೇವಲ 2,600-3,000 ರೂ. ಮಾತ್ರ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕಾರ್ಮಿಕ, ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕಾರಣ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವುದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಫ್ಆರ್ಪಿ ಮಾದರಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ, ರಫ್ತು ನಿರ್ಬಂಧ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ತೆಗೆಯುವ ಎಥೆನಾಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಬಳಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಗಾಟ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಟಾವು ವೆಚ್ಚ ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ರೈತರು 3,500 ರೂ. ಬೆಲೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ರೈತರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಮುಕ್ತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಗಾಟ ಮತ್ತು ಕಟಾವು ವೆಚ್ಚ ಬಳಿಕ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳೇ ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಸಾಗಾಟ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಫ್ಆರ್ಪಿಗೆ ರಿಕವರಿ ದರ ಆಧಾರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ/ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮರುಮಾಪನಾಂಕ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ. 231 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮಾರಾಟವಾಗದ ದಾಸ್ತಾನುಗಳಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಲು ರಫ್ತುಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವೇಗದ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಹಂಚಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಖಾತ್ರಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಬ್ಬು ಹಂಗಾಮು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿಗಾವಣೆಗೆ ಜಂಟಿ ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವರ ಮಾತಿಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ನಾಳಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಚಳವಳಿ ಮುಂದೂಡಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡರು