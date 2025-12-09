ETV Bharat / state

ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಬೃಹದಾಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧದ ಮುಂದೆ 75 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 50 ಅಡಿ ಅಗಲ ಗಾತ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಮುಂದೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಮುಖ್ಯಸಚೇತಕ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ , ಸಚಿವ ಹೆಚ್​, ಸಿ ಪಾಟೀಲ್, ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು. ಟಿ. ಖಾದರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)
ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಭವ್ಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಚರಕ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.‌

ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಮಲಾಪುರದ ವಿನೋದಕುಮಾರ್ ರೇವಪ್ಪ ಬಮ್ಮನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿಸಿರುವ 75 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 50 ಅಡಿ ಅಗಲ ಗಾತ್ರದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಬೃಹದಾಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, 'ಯು. ಟಿ. ಖಾದರ್ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಭವ್ಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಖಾದಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ವಿನೋದ ಬಮ್ಮನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು. ಟಿ. ಖಾದರ್, ಸಚಿವ ಹೆಚ್​. ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಖಾದಿ ವಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ. ಮೂರು ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ. ಹಸಿರು ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಸಾರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು: ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಯಾತ್ಯತೀತ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಸಮಾಜದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ದೇಶಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇಶಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆ ಓದಿಸಲು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಬೃಹದಾಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಅನಾವರಣ (ETV Bharat)

ಖಾದರ್ ಅವರು ಇಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ- DKS; ಈ ಕುರಿತು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯು. ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು ಇಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಕೂರಿಸಲು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನೂರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲಾಗಿ‌ ಉಳಿಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಗದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಈ ಧ್ವಜ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ‌ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಹೊಸ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ‌ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಮೂಡಬೇಕು' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಗರಗ ಖಾದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ - ಸ್ಪೀಕರ್: ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು. ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಎರಡನೇ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ವಿನೋದ ಬಮ್ಮನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಧ್ವಜ ತಯಾರಿಸಿದ ಗರಗ ಖಾದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರಮ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಳೆ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂದು ಗೌರವ ತರುವ ದಿನ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಹೆಚ್. ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಧ್ವಜ ಕೇವಲ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ ಕಾರಣದಿಂದ ಧ್ವಜ‌ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಖಾದಿ ಕೇಂದ್ರ ಗರಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೆಯ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಮಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಈ ಧ್ವಜ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧ್ವಜವು ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡಿಸಲು ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವಿನೋದ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಸಚಿವ ಡಾ. ಹೆಚ್. ಸಿ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಪಸಭಾಪತಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾನಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಅಶೋಕ ಪಟ್ಟಣ, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಮುಖ್ಯಸಚೇತಕ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು‌ ವಿನೋದ ಬಮ್ಮನ್ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.

