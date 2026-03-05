ಬಜೆಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 5, 2026 at 3:55 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಅಗಾಧ ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚದ ನಡುವೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾ.6ಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗುವಿನ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ತುಸು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಂದಿದೆ.
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾ. 6ಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಮ್ಮ 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ, ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹದ ಕೊರತೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯೇ ಸರಿ. ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಅಗಾಧ ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚದ ಮಧ್ಯೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೇಲಿದೆ.
ವಾಸ್ತವತೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಗುರಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲದ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಠಿಣ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಮಿತ ಹಣಕಾಸು ಆಯ್ಕೆಗಳಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳು ಹಣಕಾಸು ಹೊರೆಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿಸಲಿದೆ.
16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು: ಬಿಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಸು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದು 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲಿನ ಶಿಫಾರಸು. 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹63,049 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ 7,387 ಕೋಟಿ ರೂ.ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತುಸು ಉಸಿರು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲಿನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು 4.13ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅಂದರೆ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಶೇ 3.65ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾಲನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ 55,663 ಕೋಟಿ ರೂ. ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 63,050 ಕೋಟಿ ರೂ. ತೆರಿಗೆ ಪಾಲನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಗುವಿನ ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ ಸಡಿಲವಾಗಲಿದೆ.
ಮಿತಿಮೀರಿದ ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅಂಕುಶದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ : ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚ ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏರುಪೇರು ಮಾಡಿದೆ. ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂಕೆ ಮೀರಿದ ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಮೊರೆ ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿನ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. 2023-24ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜು 2,42,614 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇತ್ತು. 2024-25ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜು 2,83,928 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇತ್ತು. 2025-26ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚ 3,11,739 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಜಿಎಸ್ ಡಿಪಿಐ ಶೇ10.15ರಷ್ಟು ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ತಗಲುತ್ತಿದೆ.
2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಪಾಲೇ ಸುಮಾರು ಶೇ.16.37ರಷ್ಟಾಗಿದೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 51,034 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ಬಜೆಟ್ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 1.38 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಳಗಾಗಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ ಸಂಬಂಧ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆರ್. ವಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ, ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ಪಿ. ಕೃಷ್ಣನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚ, ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಎಂ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವೆಚ್ಚ ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ?: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದು ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕಳೆದ 3 ಬಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 1.38 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 35,410 ಕೋಟಿ ರೂ. 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 52,009 ಕೋಟಿ ರೂ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 51,034 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೀಮಿತ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊರೆ ಭರಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿನ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
2024-25ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 935 ಕೋಟಿ ರೂ. ರಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಹೊರೆ ಇಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರುಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರುಗಳೇ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯೂ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚ, ಹೊರೆಯನ್ನು ಇಳಿಸುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನಿತ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕುಟುಂಬ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡುವುದು, ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಜೀವಿತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಮುಂತಾದ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವ ಅನುದಾನ 50,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 3,000-4,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
