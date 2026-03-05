ಪವರ್ ಫೈಟ್ ಗೊಂದಲ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಎಂ ನಾಳೆ 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಯವ್ಯಯ ಇತಿಹಾಸ ಹೀಗಿದೆ
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯ 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಫೈಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 5, 2026 at 9:13 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪವರ್ ಫೈಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಎಂ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ತಯಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾಳೆ ಮಾಚ್ 6 ರಂದು ದಾಖಲೆಯ 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ 16 ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಹೀಗಿದೆ?
ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೇಲ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 1995-96ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2004-05, 2005-06ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, ಪ್ರಸಕ್ತ 2023-24, 2024-25, 2025-26 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿ ಒಟ್ಟು 7 ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಈವರೆಗೆ 9 ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2023-24ರಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾ.6ರಂದು 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ 16 ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ 3 ಬಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಾಗಿ 2023-24 ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹35,410 ಕೋಟಿ ರೂ., 2024-25 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 52,009 ಕೋಟಿ ರೂ., 2025-26 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 51,034 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 1.38 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಬಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ₹4,300 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಉಪಯೋಜನೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
16 ಬಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ ₹4.91 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ!: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಾವು ಈವರೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದ 16 ಬಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟು 4,91,358 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮೇಲಿನ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಂಡಿಸಿರುವ 16 ಬಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4.91 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಎತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ 1995-96ರಲ್ಲಿ 1,309 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರು. 2025-26 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 1,16,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಲ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಈವರೆಗಿನ 16 ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬದ್ಧ ವೆಚ್ಚ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಒಟ್ಟು 3.57 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಮ್ಮ 16 ಬಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿನ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಈವರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟು 3,57,217 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1,090 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ 2025-26 ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 71,336 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಇತಿಹಾಸ:
1995-96ರ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ 10,859 ಕೋಟಿ ರೂ.
ರಾಜಸ್ವ ಕೊರತೆ - 83 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಸಾಲ -1,309 ಕೋಟಿ ರೂ.
1997-98ರ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ 13,456.68 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಆದಾಯ ಕೊರತೆ - 96.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಸಾಲ - 1,610.52 ಕೋಟಿ ರೂ.
1999-2000ರ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ 17,818.63 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಆದಾಯ ಕೊರತೆ - 71.27 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಸಾಲ - 3,173 ಕೋಟಿ ರೂ.
2004-05ರ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ 31,591.88 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ - 72.83 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಸಾಲ - 3,910 ಕೋಟಿ ರೂ.
2013-14ರ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ 1,21,611 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ - 596 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಸಾಲ - 18,801 ಕೋಟಿ ರೂ.
2016-17ರ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ 1,63,419 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ - 522 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಸಾಲ - 31,036 ಕೋಟಿ ರೂ.
2023-24ರ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ 3,27,747 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಆದಾಯ ಕೊರತೆ - 12,523 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಸಾಲ - 85,818 ಕೋಟಿ ರೂ.
2025-26ರ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ 4,09549 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಆದಾಯ ಕೊರತೆ - 19,262 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಸಾಲ - 1,16,000 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಪವರ್ ಫೈಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ 16 ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ 17ನೇ ಬಜೆಟ್ನ್ನು ಗದ್ದುಗೆ ಗುದ್ದಾಟದ ಗೊಂದಲದ ಮಧ್ಯೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚರ್ಚೆ, ಅಪಸ್ವರ, ಕೂಗಿನ ನಡುವೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತ್ತು. ಈ ಗೊಂದಲ, ಚರ್ಚೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ತಾವೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಶಾಸಕರ ಹೇಳಿಕೆ, ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಮಾನಗಳಿಂದ ಅನುಮಾನ ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಇದೀಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾರ್ಚ್ 6ಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದು, ಪವರ್ ಫೈಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಅವರ ಕೊನೆ ಬಜೆಟ್ ಆಗಲಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
