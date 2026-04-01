ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕಳೀರಿ, ಸಮರ್ಥ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ: ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತಬೇಟೆ
ಇಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಮರ್ಥ್ ಪರ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು.
Published : April 1, 2026 at 6:14 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕಳೀರಿ, ಸಮರ್ಥ್ರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಮತದಾರರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಬುಧವಾರ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ತುರ್ಚಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಪರ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಸಿಎಂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಪಕ್ಷ, ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟರು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು 2018ರಲ್ಲಿ 600 ಭರವಸೆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ10ರಷ್ಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜನರಿಗೆ 165 ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 30ಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮದು ಎಂದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಾವು ನೀಡಿದ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ ಕೊಟ್ಟವರೂ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜನರನ್ನು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಏಪ್ರಿಲ್ 9ಕ್ಕೆ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಸ್ತದ ಗುರುತಿಗೆ ಮತಹಾಕಬೇಕು. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ಕ್ಕೆ ಮತ ಒತ್ತಿ. ಸಮರ್ಥ್ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಪಕ್ಷೇತರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಡಿ: ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪಕ್ಷೇತರರಿಗೆ ಯಾರೂ ಮತ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಪಕ್ಷೇತರರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಲು ದಾರಿ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮರ್ಥ್ರನ್ನು 50 ಸಾವಿರ ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿಯರ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಜಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಸಮರ್ಥ್ಗೆ ಮತ ಕೊಡಿ: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ, ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೂಲಕ ಮತಯಾಚಿಸಿದರು. ನಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಿಎಂಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಂಬಳಿಕೊಟ್ಟು ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಶಿರಮಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಮರ್ಥ್ ಪರ ಮತಬೇಟೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಕೆಲ ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಸಿಎಂ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ನಾಗನೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಿಎಂ ನಾನು ಸಾಲದ ರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನರಾಮಯ್ಯ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸಮರ್ಥ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದರು. ಅನ್ನದಾನಯ್ಯ ನಾನು ಅನ್ನರಾಮಯ್ಯ. ಸಾಲರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮತದಾರರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದರು.
ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ, ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಕೊಡಬೇಕು. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಮತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆ ಹಸ್ತದ ಗುರುತು. ಈ ಹಸ್ತದ ಗುರುತಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಡಿ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳೇ ಮನೆ ದೇವರು. ಸಮರ್ಥ್ಗೆ ಮತ ಕೊಡಿ, ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ ನೀಡಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಪಾಠ: ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಕಾಟ ಇಲ್ಲದೇ ನೇರವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು 1.40 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಾಲ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. 5.30 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 53.12 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 165 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ. ಇವರನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆಯಬೇಕು.
ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಶ್ವೇತ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ 7. ನಮ್ಮದು 8.14. ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮದೇ ಉತ್ತಮ ಬಜೆಟ್. ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಂಬರ್ ಓನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಶಾಮನೂರ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ನಿಧನರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಮನೂರ ಕುಟುಂಬ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಸವಣ್ಣರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವ ಆಯ್ತು ಆ ನೆನಪಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಟೈಂ ಇದೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದರು.
ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರು ಸಮರ್ಥ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಗ ಸೋತರು, ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕೂಡ ಸೋತರು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಪಠಾಣ್ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದರು. ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಎನ್ನುವ ಇವರಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕುಟುಂಬ, ದೇವೇಗೌಡ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಲ್ವಾ. ಅವರು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
