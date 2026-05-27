ದೆಹಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಳೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 'ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಳೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 27, 2026 at 1:26 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೆಹಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 'ನಾನು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ದಿ.ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ನೆಹರು ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೆಹಲಿ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, 'ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಳೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ತೆರಳಿದರು.‌

ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೆಹರು ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಇವತ್ತು. ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1964 ಮೇ ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೆಹರು ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅವರು ಸೋಶಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್' ಎಂದರು.

'ಡ್ಯಾಮ್, ಅನೇಕ ಯೋಜನೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೋ ಆಪರೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯಲು ನೆಹರು ಅವರು ಕಾರಣ. ನೆಹರು ಅವರು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ 17 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು‌‌.

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಗೈರು: ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನೆಹರು ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದೇ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೈರಾದರು. ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂಭಾಗ ನೆಹರು ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನೆಹರು ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೈರಾದರು.

