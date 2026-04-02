ಬಿಜೆಪಿಗರಿಗೆ ಅಹಿಂದ‌ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಿರುವುದು ಯಾವಾಗ?: ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಪ್ರಚಾರ ಜೋರು

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್​ ಶಾಮನೂರು ಪರ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.

DAVANAGERE ಅಹಿಂದ‌ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ DAVANAGERE BY ELECTION
ಮತ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 2, 2026 at 7:27 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಯಾವಾಗಲು ಬರೀ ಹಿಂದುತ್ವ ಎನ್ನುವ ಬಿಜೆಪಿಗರಿಗೆ ಅಹಿಂದ‌ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಿರುವುದು ಯಾವಾಗ? ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ವಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಒಳ‌ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಲು ಬದ್ಧ ಇದೆ. ಅಹಿಂದ ‌ಮೇಲೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿಗರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀ ಹಿಂದುತ್ವ, ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರಾ?. ಈಗ ಅಹಿಂದ‌ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನ ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸಮಾನತೆ ಸಿಗುವ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ 56,400 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ತುಂಬುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ತುಂಬುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ನಮ್ಮ‌ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ‌ ಮೇಲೆ. ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ನಂತರ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1 ಲಕ್ಷದ 31ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲದ ರಾಮಯ್ಯ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಗರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಲದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಶೇ 25ರೊಳಗೆ ನಾವು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಶೇ 24.93 ಒಳಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ ಸಿಎಂ: ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ ವಿನಃ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದಲ್ಲ. ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 5 ಲಕ್ಷದ 30 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 28 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟರು.

ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ‌ ಹೇಗೆ: ಇರಾನ್​ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯದ್ವಾತದ್ವಾ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ. ಕೇಂದ್ರದವರು ಏನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.

30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಸಕ, ಸಮರ್ಥ್ 26ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರವೇಶ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಆರ್​ಎಂಸಿ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ, ಹೊಂಡ ಸರ್ಕಲ್​ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ ವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಪುತ್ಥಳಿ ಬಳಿ ಜನರ ಬಳಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್​ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳಜೀವಿ, ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಯುವಕ. ನಾನು ನನ್ನ 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕನಾದೆ, ಸಚಿವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ 28ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಸಕರಾದರು. ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಮರ್ಥ ಸಹ 26ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಯುವಕನಿದ್ದಾನೆ ಶಾಮನೂರ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದರು.

ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಮತ ನೀಡಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮದು ಸಮಾಜ ಒಡೆಯುವ ಪಕ್ಷವಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವುದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಉದ್ದೇಶ. ನನಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಿದ್ದರೇ 50 ಸಾವಿರ ಮತಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್​ರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್​​ ಚುನಾವಣ ಕಣಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ: ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮತ ಸೆಳೆಯಲು ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಚುನಾವಣ ಕಣಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಪರ ಮನೆ ಮನೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಮತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 11ನೇ ವಾರ್ಡ್​ನ ವಿವಿಧ ಮುಖಂಡರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್​ ಶಾಮನೂರು ಪರ ಮತಯಾಚಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಮರ್ಥ್ ತಾಯಿ ಸಂಸದೆಯಾದರೆ, ತಂದೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮರ್ಥ್ ಗೆದ್ದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

