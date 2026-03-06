ETV Bharat / state

ಸಾಲ ಮಾಡದೇ ದೇಶವಾಗಲಿ, ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

CM siddaramaiah press meet on karnataka budget 2026
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 6, 2026 at 8:27 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಲ ಮಾಡದೇ ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬ, ದೇಶ, ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವಿತ್ತೀಯ ಶಿಸ್ತು ಮಾನದಂಡದ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡನೆ ಬಳಿಕ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ನಾವು ಸಾಲಗಾರರಾಗಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮಾನದಂಡದ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಣಕಾಸು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ3ರ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಒಟ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ25ರ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. 2026-27 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಡಿಪಿ 33.05 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇರಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಒಟ್ಟು 8.24 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ಎಸ್​​ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ 24.94ರಷ್ಟು ಆಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಲ 218 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅವರು 17.20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್.ಅಶೋಕ್​ಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಏನು ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಏನು ಮುಖ ಏನಿದೆ?. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ 5.52 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ 4.48 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು 38,455 ಕೋಟಿ ರೂ‌.ಗಳಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಶೇ 9.4ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವೃದ್ಧಿ 4%ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.‌ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 15,000 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಇದು ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸಹಕಾರದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ವಿತ್ತೀಯ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್​​ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ 8.1% ಇರಲಿದೆ.‌ 7.4% ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಿಡಿಪಿ ವೃದ್ಧಿದರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೆ 1.21 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. 2026-27 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 51,286 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜನರ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿತ್ತೀಯ ಶಿಸ್ತನ್ನೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 50:50 ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಅನುದಾನ ಪಾಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 34,000 ಕೋಟಿ ರೂ.‌ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಈವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದೇ 11,000 ಕೋಟಿ ರೂ., ರಾಜ್ಯವೇ ಸುಮಾರು 27,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. 69,488 ಕೋಟಿ ರೂ. ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 30,888 ಕೋಟಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು 11,786 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ. ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 38,600 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವು 15,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು 27,098 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 2,500-3,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ. 56,362 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸತೋಲನ ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಿತಿ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 43,000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 2026-27ರಲ್ಲಿ 4,298 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.‌ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮನರೇಗಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರ ಬಳಿಕ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ: 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರುತ್ತೇವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

