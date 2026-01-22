ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಂವಿಧಾನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅವರೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಭಾಷಣದ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಓದಿ ಸಂವಿಧಾನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
Published : January 22, 2026 at 12:13 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: "ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಭಾಷಣ ಓದದೆ, ಅವರೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಭಾಷಣದ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಓದಿ ಸಂವಿಧಾನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕಪಡಿಸಿದರು.
ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ತೆರಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಸಿಎಂ, "ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ 186, 163ನೇ ವಿಧಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣ ಓದುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಅನುಮೋದಿತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಭಾಷಣ ಓದದೆ, ಅವರೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಭಾಷಣದ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಓದಿ ಸಂವಿಧಾನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ-ಸಿಎಂ: "ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 176ರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಭಾಷಣ ಓದಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದ ಪದ್ಧತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಪಕ್ಷ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಿದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ತಪ್ಪು ಮುಚ್ಚಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಭಾಷಣ ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವರ ಜವಾವ್ದಾರಿ ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.
'ಮನರೇಗಾ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ತನಕ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ': "ಇದು ಮೊದಲ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ. ನರೇಗಾ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ತಂದ ಉದ್ದೇಶ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 100 ದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು. 28 ಲಕ್ಷ ದಲಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಖಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನರೇಗಾವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಮನರೇಗಾ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ತನಕ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.
