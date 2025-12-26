ನಾನು-ಶಾಮನೂರು 1995ರಿಂದ ಪರಿಚಯ, ಯಜಮಾನ್ರೇ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ದಿ.ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರ ಶಿವಗಣಾರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಶಾಮನೂರು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆ: "ನಾನು ಹಾಗೂ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು 1995ರಿಂದಲೂ ಪರಿಚಯ. ಅವರು 95ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ. 100 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ್ದು ಬಹಳ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮಿಲ್ ಬಳಿ ನಡೆದ ನುಡಿನಮನ ಹಾಗೂ ಶಿವಗಣಾರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಕುರಿತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಖಜಾಂಚಿ ಆಗಿದ್ದರು. ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಫೋಟೋ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಮನೂರು ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರು. ಅವರೊಬ್ಬ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಯಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ರೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ಜಯಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನಾನು ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಜಮಾನ್ರೇ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ? ಹೌದು, ನಿಲ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಬಡವರು ವಯಸ್ಸಾದವರ ದಾನಿ. ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟು ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಸಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜವಳಿ ನಗರವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಅವನತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರೇ ಕಾರಣ. 62 ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಚಾರ. ಅವರೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಪ್ರೇಮಿ, ಅಜಾತಶತ್ರು" ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.
ಶಾಸಕನಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿದವರು-ಡಿಕೆಶಿ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "95 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇಶದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರು. ಯೋಗಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೇಲು. ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬದುಕು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪರ ಆದರ್ಶಗಳು ಉಳಿದಿವೆ ಎನ್ನಲು ಈ ಜನಸ್ತೋಮ ಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂದರು.
"ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಲಸಿಕೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ದಾನ ಧರ್ಮ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಗಳು, ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು.
ದಿ.ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರ ವಿಶೇಷ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿ ರಾಜ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಗಣ್ಯರು ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
