ಶೃಂಗೇರಿ ಮರು ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಡಕಾಯಿತಿ ಆಗಿದೆ, ಮತಪತ್ರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತಿದ್ದಲಾಗಿದೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮರು ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ ವೋಟ್ ಡಕಾಯಿತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
Published : May 5, 2026 at 3:53 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚೆ ಮತ ಮರು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ವೋಟ್ ಡಕಾಯಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂಚೆ ಮತ ಪತ್ರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತಿದ್ದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಆಯಿತು. 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 201 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ 59,171 ಮತಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಜೀವರಾಜ್ಗೆ 58,970 ಮತಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ರಾಜೇಗೌಡರಿಗೆ ಇವಿಎಂನಿಂದ ಬಂದ ಮತಗಳು 58,602. ಪೋಸ್ಟಲ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು 569. ಜೀವರಾಜ್ಗೆ ಇವಿಎಂನಿಂದ 58,278 ಮತಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಅವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ನಿಂದ ಬಂದ ಮತ 692. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 201 ಮತಗಳಿಂದ ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಿಂಧು ಮತಗಳೆಂದು ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚುನಾವಣಾ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಘೋಷಣೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಜೀವರಾಜ್ ಅವರು ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅರ್ಜಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ 6 -3 - 2026ರಂದು ಮರು ಎಣಿಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ತಿರಸ್ಕೃತ ಮತಗಳನ್ನು ಮರು ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಮೊನ್ನೆ ಮರು ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಿತು. 2023ರಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರದಲ್ಲಿ 569 ಮತಗಳು ರಾಜೇಗೌಡರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ್ದವು. ಮರು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ 314 ಮತಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಂಧು ಆಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 255 ಮತಗಳು ಅಸಿಂಧು ಆಗುತ್ತವೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಸಿಂಧು ಆಗುತ್ತವೆ? ಎಂದು ಸಿಎಂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತಿದ್ದಲಾಗಿದೆ : 2023ರಲ್ಲಿ ಜೀವರಾಜ್ಗೆ 692 ಅಂಚೆ ಮತ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಮರು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ 690 ಮತಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. 2 ಮತಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜೇಗೌಡರ 255 ಮತಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತಿದ್ದಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅಸಿಂಧು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಂಧು ಮಾಡಿರುವುದು, ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಸಿಂಧು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ?. 52 ಮತಗಳು ಜೀವರಾಜ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಟ್ರಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು. ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ. ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಜೇಗೌಡರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದ್ದ 170 ಅಂಚೆ ಮತಗಳು ಈಗ ಅಸಿಂಧುವಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣು ತಿಂದವನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ, ಸಿಪ್ಪೆ ತಿಂದವನು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತಿನಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜೋಶಿಯವರು, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್. 2023ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಏಜೆಂಟ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಸರ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಏಜೆಂಟ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಆಗ ಏಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿಲ್ಲ?. ಆಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ತಿದ್ದುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಮರು ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ವೀಕ್ಷಕರು ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಂಚು ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಗೌಡರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಸಿಂಧುವಾಗಿದೆ. ಜೀವರಾಜ್ರದ್ದು ಏಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ?. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಚಿಲುಮೆ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಆಳಂದಲ್ಲಿ ನೈಜ ಮತದಾರರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು. ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು. ಅವರು ಇಂಥ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಲು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಒತ್ತಡ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವರು ಕೇಳದೆನೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತುರ ಆತುರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆರೋಪ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಂಚು ಮಾಡಿ ಮತಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಎಥಿಕ್ಸ್ನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದೆ : ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ 2028ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ 2028ರಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಮೂರು ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜನರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತದಾರರನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಜನರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅಭಿಮಾನ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಪಕ್ಷ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯುವ ಪಕ್ಷ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರಿ ಇದೆ : ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐಗೆ ಮತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಮುಸ್ಲಿಂಮರು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 35,000 ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 56,000 ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. SDPIಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಏಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮತ ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿಯವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ ಸರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಜನರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ತಮಿಳುನಾಡು ಜನರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಜನಾಂಗ ನಟ ವಿಜಯ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಆಗವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಗಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
