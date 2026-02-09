ಸಚಿವ ಎಸ್​​ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದೂ ಇಲ್ಲ, ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ETV Bharat / state

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಚಿವ ಎಸ್​. ಎಸ್.​ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ವದಂತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

cm-siddaramaiah
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (ETV Bharat)
ದಾವಣಗೆರೆ : ಸಚಿವ ಎಸ್. ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದೂ ಇಲ್ಲ, ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಡೇಟ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ವಿವಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಜಟಾಪಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮೆಟ್ರೋ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡೋರು ಚೇರ್ಮನ್​, ಅದಕ್ಕೆ ಚೇರ್ಮನ್​ ನಾನಾ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಚೇರ್ಮನ್​ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದರ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನಂತು ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅವನು ಎಂಪಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ಅವನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಎಂದರು.

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಎಸ್.​ ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ವದಂತಿ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು (ETV Bharat)

ಅಮೆರಿಕ - ಭಾರತ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಟ್ವೀಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಚಿವರನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದೇವಾ. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದಾಗ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು‌.

ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗುರುಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡರು. ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಹೇ.. ಪುನಃ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ನೀವು ಎಂದು ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳು ನೀನು. ಸುಮ್ನೆ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಅದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಾ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿಟ್ಟಾದರು.

ಶೂದ್ರರು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ : ಶೂದ್ರರು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತು, ರಾಮಾಯಣ ಕೊಟ್ರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ರು ಎಂದರು.

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಾತ್ರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಜಾತ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ, ಹೋರಾಟ ಮೂರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವು ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವ್ಯಾಸ ಬೆಸ್ತ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರು ಮಹಾಭಾರತ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅತೀ ಅವಶ್ಯಕ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಪಟ್ಟಭದ್ರರು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು : ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಭದ್ರರು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು. ಮೌಢ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಭಿತ್ತಿ, ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಲಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ, ಲಾಯರ್ ಆದೆ, ಸಿಎಂ ಆದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ನನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನಾ. ಇಲ್ಲ, ಇಂತಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ರು. ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಮೋಷನ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಮೋಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದನ್ನು ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದರು.‌

