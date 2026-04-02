ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕರು
ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಕಂಡು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತದಾರರು ಕೇಕೆ ಶಿಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತಕೋರಿದರು.
Published : April 2, 2026 at 10:39 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಹುಳ್ಯದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಅಖ್ತರ್ ರಜಾ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಒಟ್ಟಿಗೇ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು.
ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಕಂಡು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತದಾರರು ಭಾರಿ ಕೇಕೆ- ಶಿಳ್ಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತದಾರರ ಕಡೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಡ ಮತದಾರು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಶಾಸಕ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ಯಾಸೀರ್ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ್, ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ, ವಿಧಾನ ಪರಷತ್ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್, ಬಲ್ಕೀಸ್ ಬಾನು ಸಹ ಸಿಎಂ - ಡಿಸಿಎಂ ಜತೆ ಇದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಷ್ಟು ಜನ್ರೀಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಮತದಾರರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಭರ್ಜರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.
ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ರೋಡ್ ಶೋ: ಹಗೆದಿಬ್ಬ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಜೊತೆ ಅಖ್ತರ್ ರಜಾ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಮಾಡಿದರು. ಮುಸ್ಲಿಂರೇ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಭಾರಿ ಜನ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ, ರಜ್ ವುಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ನಗರ, ಮಿಲ್ಲತ್ ಕಾಲೋನಿ, ಮಂಡಕ್ಕಿ ಭಟ್ಟಿ ಲೇಔಟ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜೋಹರ್ ನಗರದಿಂದ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ದರು.
ಸಮರ್ಥ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ; ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮರ್ಥ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಾಮನೂರು ಸಮರ್ಥ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಕೊಡಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪರವಾಗಿ ಇರುವ ಪಕ್ಷ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರುವವರು, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ, ಬಡವರ, ದಲಿತರ ವಿರೋಧಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ. ಈ ಬಾರಿ ಸಮರ್ಥ್ ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈ ಬಲ ಪಡಿಸಿ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. 5ನೇ ತಾರೀಖು ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾನು ಸಿಎಂ ಸೇರಿ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಆದಾಯ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಸಿಎಂ ಸೇರಿ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹತ್ತು ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ತಾಯಿಯಂದರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಉಚಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮರ್ಥ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗನಿದ್ದಂತೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ: ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ -: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಅಕ್ತರ್ ರಾಜಾ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಿಎಂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಗೆ ಸಾಧಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಹಾಜರಾದರು. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಶಾಂತಿ ಪುತ್ರರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ, ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮರ್ಥ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಗಾ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ನನ್ನದು ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿ ಕಣದಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿದರೆ, ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಾನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರಿಗೆ ಮತ ನೀಡ ಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಾಧಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದರು.
