ETV Bharat / state

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಎಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ, ನರೇಗಾ ಬಚಾವ್ ಆಂದೋಲನ ಜನಾಂದೋಲನವಾಗಬೇಕು: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

MNREGA ರದ್ದು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ವಿಬಿಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆ ರದ್ದು ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಡುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

VBG RAM G ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನರೇಗಾ BENGALURU MNREGA
ಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಬಚಾವ್ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 13, 2026 at 3:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: MNREGA ಕಾಯ್ದೆ ಪುನ:ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿ ವಿಬಿಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆ ರದ್ದಾಗುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಬಚಾವ್ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಆಗುವ ಆಂದೋಲನ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ರೈತರು ಹೋರಾಡಿದಂತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು. MNREGA ರದ್ದು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಪಕ್ಷ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ MNREGA ರದ್ದು ಮಾಡಿ ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 365 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅವರ ಊರು, ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಬಿಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ದಶರಥ ರಾಮ, ಸೀತಾ ರಾಮ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯ ರಾಮನಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕೊಂದ ನಾಥೂರಾಮ ಇದು. ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಮೊತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೂಲಕ ಇಂಥ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಎಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ರಾಜ್ಯಗಳು 40% ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಿದೆ. 2500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನರೇಗಾ ಬಚಾವ್ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಜನಾಂದೋಲನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರು.

ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹಿಂದೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೊಂದ್ರು. ಈಗ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಕೊಂದ್ರು. ಮುಂದೆ ನೋಟಿನಲ್ಲಿರೋದನ್ನೂ‌ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ‌ ಹೆಸರೇಳೋದನ್ನೇ ಬಿಜೆಪಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಆಗಬೇಕು. ಎಂಎಲ್​​ಎಗಳಿದ್ದ ಕಡೆ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕ್ತೇವೆ. ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಟೀಂ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಷನ್ ಕರೆಯಬೇಕಿದೆ. ನಾಳೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 10 ದಿನದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜಿಯೂ ಇಲ್ಲ‌.‌ ಐದಾರು ಕಡೆ ನಾನೇ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಪಾಪ ಅವರೇನು ಸವಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾನೇ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ‌. ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಂದು ನರೇಗಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಜಿಬಿಎ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ: ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್

TAGGED:

VBG RAM G
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ನರೇಗಾ
BENGALURU
MNREGA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.