ಡಿಕೆಶಿ ಕಡೆಯವರ ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಸಿಎಂ ಒಬ್ಬ ಎಸ್‌ಪಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಆರ್.ಅಶೋಕ್

ಖಮೇನಿ ಸಾವು ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್.ಅಶೋಕ್ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 2, 2026 at 4:07 PM IST

2 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​​ ಕಡೆಯವರ ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಬ್ಬ ಎಸ್‌ಪಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಡಿಕೆಶಿ ಬಣದ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಗುಪ್ತಚರ ನಿಗಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಇದು ಆದೇಶ ಇಲ್ಲದ ಎಸ್‌ಐಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಎಸ್ಐಟಿ. ಡಿಕೆಶಿ ಕಡೆಯವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಎಸ್ಐಟಿ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಡೆದ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನವರಿಗೇ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ದಿನ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಕಚ್ಚಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ಕುಸಿದಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾಲದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯ, ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇ-ಖಾತಾ, ನೋಂದಣಿ ಸ್ಥಗಿತ, ಆದಾಯ ಕುಸಿತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಶ್ರೀಮಂತರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜನತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಕಾಪಾಟೀಲ್, ಮಹದೇವಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಿಲುಕಿರುವ ವಿಚಾರವಾವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ನಿಲುವು. ಯುದ್ಧ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯರು ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಆ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಲವರು ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರುವ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸರಿಯಲ್ಲ: ಖಮೇನಿ ಸಾವು ಖಂಡಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಖಮೇನಿ ಸಾವು ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬಾರದಿತ್ತು. ಕಾನೂನು ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡು ಶಿಯಾ ಗುಂಪಿನವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಖಮೇನಿ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ, ಇವರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಹ ಖಮೇನಿ ಸಾವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಭಾರತ ಯಾರಿಗೂ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ, ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೂ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ, ಇರಾನ್‌ಗೂ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ-ಇರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಅಶೋಕ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

