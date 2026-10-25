ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರೋಪದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು: ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರೋಪದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 25, 2026 at 11:51 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: "ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರೋಪದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ದಿನಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ದಿನಾ ಅದ್ದೇ ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ. ದಿನಾ ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡೋದು, ಸುದ್ದಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ, ಅದರಂತೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನರಿಗೂ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತಿರಬಹುದು" ಎಂದರು.
"ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಏಕೆ ಎಳೆದು ತರಬೇಕು?. ಸರ್ಕಾರ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೋಗೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದ ಡಿಸಿಎಂ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬರದ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯೂ ಆಗಲಿದೆ. ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು. ಬರ ಪರಿಹಾರ ತರಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು. ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು, ಸಂಸದರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು" ಎಂದರು.
ಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರೇ ಭಾಗಿ ಎಂಬ ಯತೀಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "ಯತೀಂದ್ರಗೆ ಏನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಪಾ ಆಳ್ವಾ ಅವರಿಗೂ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗಮನಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವೇನು ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ: ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪಥ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕಳೆದ ಸಲ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಡಿಸಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವೇ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೇನೂ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೋಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಸಮಯ ಇದೆ. ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಬಾರದು, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ?. 2028ಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ, ಆಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮುಖ್ಯ. ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಸರ್ವೆ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೇ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಎಂ ಒಬ್ಬರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ: ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, "ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿರೋದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಒಬ್ಬರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಾಗಬಾರದು, ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದೇ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನೀತಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ, ಅದಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಭೆಯೂ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
2,500 ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ: ಬರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ಹೋಗಲು ಕೇಂದ್ರದ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ನೂ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ 2,500 ರೂ. ಬರ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನೂ ಕೂಡಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ತಾನೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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