ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೂರವಾಗುವ ತನಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ: ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರುವ ತನಕ ಅಸಮಾನತೆ ದೂರವಾಗುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 6, 2025 at 7:26 PM IST
ಹಾಸನ: "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 79 ವರ್ಷ, ಸಂವಿಧಾನ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಸಮಾನತೆ ದೂರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗಳಾದ 21 ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ 64 ಯೋಜನೆಗಳ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮರ್ಪಣಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಅವರು, "ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, 2013 - 2018 ಮತ್ತು 2023ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
"ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 492 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ 142 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. 298 ಕೋಟಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಬಳಿಕ ರೈತರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಾಸನದ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಯವನು. ಮೈಸೂರು ರಾಜಕೀಯ ಏನು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಸನದ ರಾಜಕೀಯವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆರು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ನೀಡಿದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಇದುವರೆಗೂ 600 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ಕೆಳಗಿರುವ 700 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ".
"ಇದನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇಲೂರು, ಹಳೇಬೀಡು, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಗೊರೂರು ಜಲಾಶಯದ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮುಂಭಾಗ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾತು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತುಕೊಟ್ಟರೇ ಅದರಂತೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಪಕ್ಷ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಇದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಇದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮಾತಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ಗೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ: "ಈಗಾಗಲೇ, ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 'ಹೇ ಸುರೇಶ್, ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು' " ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಬೇಲೂರು ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ಗೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ "ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೆ. ಟೀಕೆಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ" ಎಂದರು.
"ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ದಿನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಹೆಚ್ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಚಿವರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಮಾನತೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಬರಬೇಕು ಅಸಮಾನತೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದು 79 ವರ್ಷಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಸಮಾನತೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೋಗದ ಕಾರಣ ಸಮಾಜದ ಅಸಮಾನತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಕೊಡಬಾರದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
"ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನ, ಕಾರ್ಮಿಕರ, ಬಡವರ, ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೇ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ದಿಡಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಶಾಸಕನಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೇ, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀನಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ" ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು:
- ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
- ಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕು .
- ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು.
- ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು.
- ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇರುವ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ.
- ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ.
ಹಾಗೇ, ಇಂಥಹ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
