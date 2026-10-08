ಅದ್ಧೂರಿ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು ಜನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ: ಸಿಎಂ ಆದೇಶ
ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ದಿನದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುವ ಸಚಿವರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ದಸರಾವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 8, 2026 at 6:26 PM IST
ಮೈಸೂರು: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ.ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಮೂರು ಜನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾವನ್ನು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೊಗಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದಸರಾ ಆಚರಣೆಗೆ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮೂರು ಜನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳು ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ದಿನದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದಸರಾವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳ ಗವಿಮಠದ ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, ಅಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ.ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12: ಕೆ.ಹೆಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಹಾಗೂ ಟಿ. ರಘುಮೂರ್ತಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13: ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್, ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14: ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್, ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪ್ಪ, ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15: ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ, ಹೆಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಉಸ್ತುವಾರಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16: ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ, ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17: ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18: ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ, ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ರಿಜ಼್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20: ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಜ಼ಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ.ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು, ರಾಜ್ಯದ ಲೋಕಸಭೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಂಸದರು ಸೇರಿದಂತೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರುಗಳೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
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