ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಪ್ಪಟ ಸುಳ್ಳುಗಾರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಟ್ಟು ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಆರ್.ಅಶೋಕ್
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಸಚಿವರಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಚಿವರಿಲ್ಲ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
Published : December 19, 2025 at 7:21 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಪ್ಪಟ ಸುಳ್ಳುಗಾರ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೇಳಿದೆವು. 21 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಚರ್ಚೆ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಕಿವುಚಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸಿಎಂ, PWD, ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮವರೇ. ಯಾಕೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀರು ಕೊಡಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಟೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರು, ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು.. ಗೋವಿಂದ ರಾವ್ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಅಂದ್ರಿ. ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ವರದಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಪ್ಪಟ ಸುಳ್ಳುಗಾರ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾದಿದ್ದರು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರೆಂಟೇ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಯಾವುದೇ ಹಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದೆ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜೆಜೆಎಂ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇವರದೇ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಲ್ ಕೊಡಿ ಹಣ ಪಡೀರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಎಸಿ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸೋದಾಗಿ ಸಿಎಂಗೆ ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲರು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1.26 ಕೋಟಿ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಹಣ ತಲುಪಿಲ್ಲ. 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ರು. ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದೇ ಆಗಿದ್ದು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಸಚಿವರಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಚಿವರಿಲ್ಲ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಾರೆ ಎಂದರು.
ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ನಾನೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್, ನಾನೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಂದ್ರು. ಅವರ ಸೀಟು ಭದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿದ್ರೇ ಹೊರತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಜಲಜೀವನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್, JJM ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತೀ ವಾರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 13 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವರು ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನೀಡಿಲ್ಲ, Utilize Certificate ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಪ್ರೊಸಿಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎರಡೂವರೇ ವರ್ಷ ಸಿಎಂ ಅಂತಾ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ನಾನೇ ಸಿಎಂ: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪುನರುಚ್ಚಾರ