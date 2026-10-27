ಇಂದಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಧಾರಣೆ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 4 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೀಡುವಂತೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ
ಇವತ್ತಿನ ಸಕ್ಕರೆ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 4 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಎರಡು ದಿನ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹೇಳಿದರು.
Published : October 27, 2026 at 11:09 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಇವತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ದರ 48 ರೂ.ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಧಾರಣೆ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 4 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದಸರಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಸಭೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಸೋಮವಾರ ಆ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವುದು, ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಬಾರದು. ರೈತರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಚಳವಳಿಗಾರರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ನಡೆಯನ್ನು ನಾಡಿನ ಜನರು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು 50 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಎಸ್ಪಿಯಾದರೆ ಇವತ್ತೇ 4 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕೊಡಲು ನಾವು ರೆಡಿ ಅಂತಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ವಿಳಂಬ ಆಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು, ನದಿಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾವಿ, ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಬತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು ಎಂದರು.
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು, ರೈತರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸುಖಾಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ದಿಢೀರ್ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಹುದು ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ, 18 ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೈತರ ದುಡಿಮೆಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಫಲ ಇದಲ್ಲ. ತೂಕದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತೂಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಎಂಎಸ್ಪಿ ದರ ನಿಗದಿಯಾದರೆ ಎಷ್ಟು ದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಬರಗಾಲ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಕಬ್ಬು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಉಳಿಯತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗುವ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬು ಹೋಗದಂತೆ ರೈತರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ತೂಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಎಂಎಸ್ಪಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೆಲೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಭೆ: ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಸಮಯಾವಕಾಶ