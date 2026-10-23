ಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸಿಎಂ, ಗೃಹ ಸಚಿವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು: ಹೆಚ್ಡಿಕೆ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರ ಫೋನ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 23, 2026 at 3:18 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆ.ಪಿ. ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಹೋಗಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ನನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ನವರು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೋದಾಗ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮನೆಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಇದು. ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಎಂ ಬಹಳ ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ವೋಟು ತರೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?. ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದೀರ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ಚಸ್ಸು ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡಿರೋದು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಇರೋರ ಫೋನ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ. ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡದಿ ಯೋಜನೆ ಜನರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ. ರೈತರ ಜಮೀನು ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರಲ್ಲಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ದ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ. ನೈಸ್ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ದೇವೇಗೌಡ್ರು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜಾತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಿರಾ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ಮಕಾಂಡನಾ.?. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪ್ರಕರಣ ಎತ್ತಿರೋದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಂದ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
2024/26 ರವರೆಗೆ ಏನೇನು ಲೂಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದವರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಕೊಡುವ ಉತ್ತರನಾ ಇದು?. ಯಾಕೆ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. 30 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 60 ರಿಂದ 70 ಕೋಟಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ARAI ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಪುಣೆ, ಹರಿಯಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 100 ಎಕರೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿ ಗುಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಯಾರಿಲ್ಲ. 974 ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
20,164 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕೂತ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ.?. ಟೈಮ್ ಕೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಮೊದಲು 3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ, 7 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರು. ಈಗ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಂತೀರ. ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ. 2,500 ರೂ. ಪರಿಹಾರದ ಮೊದಲ ಕಂತನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರೇ ನಿಮ್ಮ ಸಿಎಂಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡಿ. ಭಾರತ್ ಜೊಡೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಯುವಕರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಿರಲ್ಲಾ ಏನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ.1 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೋಟ್ ಬಚಾವೋ ದೇಶ್ ಬಚಾವೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಏನಾಗಿದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ? ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನದಿ ನೀರು ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ನೈಸ್ ಕಂಪನಿಯವನಿಗೆ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಗುಳೇ ಹೋಗ್ತಿರುವ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಗಮನ ಕೊಡಿ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಒಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಟ್ಟಿ ಕಾಳಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿಗೆ ಹೊಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯದಶಮಿ ಗಡುವು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋದೆ ಸಾಕಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಎಂದು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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