ಸಿಎಂರದ್ದು ಹೂವಿನಂತಹ ಹೃದಯ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ನೋವಿಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಿಡಿಯಬೇಕಿತ್ತು: ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಸಿಎಂ ಹೃದಯ ಕರಗಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಕರಗಿಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.
Published : November 23, 2026 at 4:57 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ.. ಹೂವಿನಂತಹ ಹೃದಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಅವರದ್ದು ಬಂಡೆಯಂಥ ಹೃದಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಬಹುಶಃ ಟೋಕಿಯೋ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಈ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಜೆ.ಪಿ. ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಕಂಪದಿಂದಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಬೇಕು. ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಅಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಧರ್ಮೆಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಗೌರವಧನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ರೂ. 1000 ಕೋಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನೂರಾರು ಬಾರಿ ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳದ್ದು ಬಂಡೆ ರೀತಿಯ ಹೃದಯ ಅಲ್ಲ, ಹೂವಿನಂತಹ ಹೃದಯ ಅಲ್ಲವೇ? ಇಷ್ಟೋತ್ತಿಗೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಿಡಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರ ಹೃದಯ ಕರಗಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಕರಗಿಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಲಂಡನ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೈಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಬಂದರೆ ಲಂಡನ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಲಂಡನ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಾನುಭಾವರೇ ಲಂಡನ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಬರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಜತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇದ್ದವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಅನಿರ್ವಾಯತೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜತೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಬಂದು ಜನರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವ ತನಕ ಮಾಸಿಕ ₹10,000 ಬಾಡಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ನೀಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಿರಿಯೂರು ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆತುರ ಇಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸಮರ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುಂದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆ. ಪಾಪ.. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಿರಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕನಕಪುರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ ಎಂದರು.
ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜತೆ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮತಾಂತರ ಮಸೂದೆ , ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಮಸೂದೆ ವಾಪಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
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