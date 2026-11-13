ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ: ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವು
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
Published : November 13, 2026 at 6:37 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬರ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು: ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಾನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 500 ಕಿ.ಮೀ. ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 500 ಕಿ.ಮೀ. ತಲುಪುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತುರ್ತಾಗಿ ಹಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ 50:50 ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶದ ವಾಹಕದ (SPV) ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಶೇ.100ರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದೇಶಿ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿ ಹಾಗೂ ಬಹುಪಾಲು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊರೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮೆಟ್ರೋ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯು ಶೇ.80ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು: ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳ ಯೋಜನೆ, ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನೇರ ಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಾಗ, ಹಳೆಯ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾದ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ (DPR) ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು DPR ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರದ ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಮೆಟ್ರೋಗಳ ಸರಾಸರಿ ದರಗಳನ್ನು (benchmarked rates) ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಾಸ್ತವಿಕ ದರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವತಂತ್ರ ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು ಪ್ರತಿ ನಗರದ ನೈಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದರಿಂದ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ: ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ 50:50 ಈಕ್ವಿಟಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ, ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಅಪಾಯದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ನಾವು ತಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೆಟ್ರೋಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಾಲಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ದೇಶೀಯ ಹಣಕಾಸು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ರೈಲ್ವೆ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮೆಟ್ರೋಗಳಿಗಾಗಿ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ'ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇದು ಸಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಬಲ್-ಡೆಕ್ಕರ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಕೇವಲ ಶೇ. 8-9 ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ. 18-20 ರಷ್ಟು ಭೂಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಜಾಲದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕೆಳಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಬಲ್-ಡೆಕ್ಕರ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ರೀತಿಯ ರಚನೆಗಳು ನಾಗ್ಪುರ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, 42 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ 3ನೇ ಹಂತದ (Phase 3) ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್-ಡೆಕ್ಕರ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಕೆಳಗಿನ ಎತ್ತರಿಸಿದ ರಸ್ತೆಗೆ ತಗಲುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧುವಾದ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೀಯವಾದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಡಬಲ್-ಡೆಕ್ಕರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಇದರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಡ್ ಲೈನ್ (ಹಂತ 3A) ಅನುಮೋದನೆ: ಸರ್ಜಾಪುರವನ್ನು ಹೆಬ್ಬಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರೆಡ್ ಲೈನ್ (ಕೆಂಪು ಮಾರ್ಗ) ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಿಡಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಮಹತ್ವದ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬರ ಪರಿಹಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮನವಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 240 ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ 226 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 58 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ₹62,482 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಧಿಯ (NDRF) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ₹22,400.58 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು (memorandums) ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ ಅಂತರ-ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರಮಟ್ಟದಿಂದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಈ ನೆರವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ನೆರವಿಗೆ ಬರಲು ಮನವಿ: 2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ₹3,650 ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಲೆಗೆ (FRP) ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹5,500 ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2019ರಿಂದಲೂ ಸಕ್ಕರೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹31 ರಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೆಲೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು (MSP) ತುರ್ತಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಫ್ಆರ್ಪಿ (FRP) ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ನಂತಹ ಸಕ್ಕರೆಯ ಉಪ-ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಕ್ಕರೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕಬ್ಬಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುರ್ತು ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ ವರದಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಜನರ ಆತಂಕಗಳು: ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕರ್ನಾಟಕದ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 1,449 ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 20,668 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 'ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ' (Ecologically Sensitive Area) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನೂ ಸಹ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು 1,500 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕವು ಕ್ಷೇತ್ರಮಟ್ಟದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲವು ಸಹ ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಜನರ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
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