ರೈತರ ರಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆ ಕಾಡು ಉಳಿಸಲು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಮಾನ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್
ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಕು, ಕಾಡೂ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 25, 2026 at 8:13 AM IST
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: "ರೈತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾಡು ಉಳಿಸಲು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಾಪಸ್ಸು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೆ.27 ರೊಳಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಬದುಕು ಮುಖ್ಯ. ಅರಣ್ಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಜೊತೆ ಕಾಡೂ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಬೃಹನ್ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ 1108 ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ 35ನೇ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ರೈತರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಕಲ ಪ್ರಯತ್ನ: "ರೈತರ ಬದುಕಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ಸರ್ವ ಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಪೀಡಿತವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮುನ್ನವೇ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಕಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೆರಳಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
ಕೃಷ್ಣ, ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಜೋಡಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ: "ಕೃಷ್ಣ, ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಜೋಡಣೆಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 90%, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 10% ರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರೇ ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ ನಾನು ಒಪ್ಪಿದೆ. ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಿಂದೆ ತರಳಬಾಳು ಶ್ರೀಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಯಲುಸೀಮೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಶ್ರೀಗಳ ನಿಲುವು. ಅವರ ಬದುಕು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಜನ, ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜನಹಳ್ಳಿ, ಭರಮಸಾಗರ, ರಾಣಿಕಟ್ಟೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಗಳು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ಭದ್ರೆಯಿಂದ ಬದುಕು ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಇರಲಿ: "ಇನ್ನು 2028ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಯಲುಸೀಮೆಗೆ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಭೂಮಿಗೆ ಭದ್ರಾ ನದಿ ನೀರು ಹರಿದಿದೆ. 2028ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪೂರ್ತಿ ಬಯಲುಸೀಮೆಗೆ ಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭದ್ರೆಯಿಂದ ಬದುಕು ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಇರಲಿ. ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ" ಎಂದರು.
"ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವು. ಆದರೆ ಧರ್ಮದ ಜತೆಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ತರಳಬಾಳು ಮಠ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಮಾನವಕುಲದ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ: ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಭಾವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಿಎಂ ಸ್ಮರಿಸಿದರು. "ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಸಮಾನತೆಯ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಜನಾಗಲಿ, ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಿಂದ ಶಿಸ್ತು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಒಂದೇ ವಿಶ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಶ್ರೀಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಎಂದು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ವೀರಗಂಗಾಧರ ಅಜ್ಜಯ್ಯನವರು ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹನೀಯರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ" ಎಂದು ಡಿಕೆಶಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.
ರೈತರ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ: ಹಾಗೆಯೇ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಗುರುಪೀಠದ ಪಕ್ಕದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈತರ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸಿಎಂ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ಭದ್ರಾ ನೀರು ಹರಿಸಿ ರೈತರ ಬದುಕು ಸುಭದ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಜತೆಗೆ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಬಯಲುಸೀಮೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ, ಅಶೋಕಣ್ಣ, ವಿಜಯೇಂದ್ರಣ್ಣ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 1 ರೂ. ಅನುದಾನ ತರಲಿಲ್ಲ. ಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಹೆಸರಿಡಲು ಮನವಿ ಇದೆ. ರೈತರು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರಾ ನದಿ ನೀರು ಹರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಸುಭದ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಡಿಲಿಗೆ ಭದ್ರಾ ನದಿ ಹರಿಸಿದ್ದು, 60 ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಚರಿತ್ರೆ ಇರುವ ಪಕ್ಷ: "ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜನ ನೂರು ದಿನಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಮುಂದಾದೆ. ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವಾಗಲಿ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಬೆವರಿನಿಂದ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಹಾಗೂ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೇ ನೀವು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 1 ರೂ. ಅನುದಾನ ತರಲಿಲ್ಲ: ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಶಾಸಕರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ರೈತರು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ 5400 ಕೋಟಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿಸಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಲು ಆಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
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