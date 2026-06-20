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ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: ರಸ್ತೆ ನಿಗಮವೂ ಉಳಿಯಬೇಕು, ಜನರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಬೇಕು, ಅಂತಹ ತೀರ್ಮಾನ: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ

ಟಿಕೆಟ್​ ದರ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ರಸ್ತೆ ನಿಗಮವೂ ಉಳಿಯಬೇಕು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU PRICE HIKE IN KARNATAKA ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ ನಿಗಮ
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 6:10 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಸ್ತೆ ನಿಗಮನೂ ಉಳಿಯಬೇಕು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟಿಕೆಟ್​ ದರ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್​​ ದರ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರೈವೇಟ್​​​​ ಡೀಸೆಲ್​ಗೂ, ಡಿಪೋ ಡೀಸೆಲ್​​ ಬೆಲೆಗೂ 40 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇದು ಗಾಬರಿ ಆಗುವಂತ ನಂಬರ್ಸ್​. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿಯವರು ಡಬ್ಬಾಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹತ್ತಿರ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್​ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಡೀಸೆಲ್​ ಬೆಲೆ ಆದಾಗ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಿಂದೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪರೀಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಎಸ್ಆರ್​ಟಿಸಿನೂ ಉಳಿಯಬೇಕು, ಜನರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನಿಗಳೇ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಉಳಿಸಲು ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಅಂತಾ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ (ETV Bharat)

ಬಿಡದಿ ಯೋಜನೆ ಪಿತಾಮಹ ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ ಶಿಪ್​ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಬಿಡದಿಯ ರೈತರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅವರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಇದನ್ನು ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಲವಂತ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧನಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶೇ 80ರಷ್ಟು ರೈತರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು ‌

ಕೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾವು ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಭೂಮಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 2.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

"ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ ಹೊರತು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವೇನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಡದಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಈಗಿರುವ 9 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಜಮೀನು ತೆಗೆದುಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬಿಡದಿ ಜಮೀನನ್ನು ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಬಿಡದಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರೆಡ್ ಜೋನ್ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏಕೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಲಿ. ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಏಕೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಲಿ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಏಕೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು, ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಎಂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾಳೆ 26 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್​ ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ

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BENGALURU
PRICE HIKE IN KARNATAKA
ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
ರಸ್ತೆ ನಿಗಮ
CM DK SHIVAKUMAR

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