ಜಪಾನ್ನ ಸಾರಿಗೆ, ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೆಲ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ
ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಾ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಅನೇಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು.
Published : November 28, 2026 at 1:31 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: "ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯತ್ತಮ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಸಾರಿಗೆ, ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಪಾನ್ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, "ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
"ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟೋಗಳು ನಗರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆ ವಾಹನವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಬರುತ್ತೇವೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾರನ್ನೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ₹800 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕವಾಸಕಿ-ವಿಪ್ರೋ ಕವಸಾಕಿ ಜೊತೆ MoUಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.
ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ: "ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ ವೇಳೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜಪಾನ್ ರೈಲಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಪ್ರತಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಲಕ್ಷ, 30 ಲಕ್ಷ ಚದರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.
"ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ (basements) ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳು, ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಪಾದಚಾರಿ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೇ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ನಾನು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಾ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಅನೇಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮುಂದೆ ಏನೇ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೂ ಹೊಸ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ವೇಳೆ ಅವರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಗರ, ಹೊಸ ಟೌನ್ಶಿಫ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಟೊಕಿಯೋ ಟವರ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾದರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ: "ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೂತನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 200 ಕಡೆ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವರಲು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಾದರಿ ಹೊಸ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಜಪಾನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ.
"ಒಯಾಸಿಸ್ 21 (Oasis 21) ಸೇರಿದಂತೆ ನಗೋಯಾದ ಸಮಗ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆವು. ಒಸಾಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 900 ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೈಶಿಮಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ದಹನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ (Maishima Incineration Plant) ಜಪಾನ್ನ ಸುಧಾರಿತ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಇಂಧನ (waste-to-energy) ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆವು" ಎಂದರು.
"ವೇಸ್ಟ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ಟನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಅವರು ಟನೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್ನ ಈ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಸಾಧು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.
ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವ ಭೇಟಿ: "ಇದು ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವ ಭೇಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಬಹಳ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕವಾಸಾಕಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಟೊಯೋಟಾ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಮುಂಬರುವ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಡಿಮೆ ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅವರ ಶಿಶ್ತು, ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಬಹಳ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
"ಬೆಂಗಳೂರು-ತುಮಕೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಕರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು.
"ಕವಾಸಕಿ ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತನ್ನ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಘಟಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹800 ಕೋಟಿಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 600 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಳೀಕರಣ (localisation), ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಟೊಯೊಟಾ (Toyota) ಜೊತೆ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಉಕ್ಕು (ಸ್ಟೀಲ್), ಔಷಧೋದ್ಯಮ (ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್), ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
"ನಾವು ಟೋಕಿಯೊಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಅಜಬುದೈ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (Azabudai Hills) ಸಮಗ್ರ ನಗರ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆವು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೇ ನಗರ ನವೀಕರಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದೆವು" ಎಂದರು.
"ಒಯಾಸಿಸ್ 21, ಅಜಬುದೈ ಹಿಲ್ಸ್, ಟೋಕಿಯೊ ಮಿಡ್ಟೌನ್ ಮತ್ತು ಶಿಬುಯಾದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಾರಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (transit-oriented development) ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಸ್ನೇಹಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಜಪಾನಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದೆವು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೆಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಟಾವರ್ (signature landmark tower) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆವು ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆವು".
"ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಪಾನಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತರುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕವಾಸಕಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಟೊಯೊಟಾ ಚರ್ಚೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಸುಮಿಟೊಮೊ ಜೊತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಜಪಾನಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾರ್ಕ್, ಜೆಎಕ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಘಟಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನೆಚುರೆನ್ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಜಪಾನಿನ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಔಷಧೋದ್ಯಮ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಉಕ್ಕು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು.
ಹೂಡಿಕೆ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆಹ್ವಾನ: "ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಬಳಿ ಜಪಾನಿನ ಶಾಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಐಟಿಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಪಾನಿನ ಭಾಷಾ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ನಾವು ಜೆಟ್ರೊ (JETRO) ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭೂಮಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ 20 ರಿಂದ 22 ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೇಶ - ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ 2027 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಾವು ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರ, ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
"ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 'ಜಪಾನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್' (Japan Co Pavilion) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ, ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪುನರ್ವಿಂಗಡನೆ ಸಂಬಂಧ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ: "ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂ, ಕೇರಳ ಸಿಎಂರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ? ಉತ್ತರ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ?. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಉಳಿಯಬೇಕು" ಎಂದರು.
ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಂಬಂಧ ಎತ್ತು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ: "ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎನ್ಡಿಎ ನಾಯಕರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೇ ಎತ್ತು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂ. ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರದ್ದೂ ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಂತ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬರೆದು ಕೊಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಕು. ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ದಿಲ್ಲಿ ಚಲೋ: ಬರಗಾಲ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಹಣ ನೀಡಿಲ್ಲ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ ಮೊದಲು ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವಾದರೆ ದಿಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ದಿಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.
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