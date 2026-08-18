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ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಪಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಂಕಾಳ್ ವೈದ್ಯ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ: ಯೌವನ, ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗಬಾರದು - ಸಿಎಂ ಮಾರ್ಮಿಕ ನುಡಿ

ಯೌವನ, ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ ಮೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗಬಾರದು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಹೇಳಿದರು.

CM DK SHIVAKUMAR
ಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2026 at 3:54 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಂಕಾಳ್ ವೈದ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಪಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.‌ ಈ ವೇಳೆ, ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಯೌವನ, ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ ಮೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗಬಾರದು ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು.‌

ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಮಂಕಾಳ್ ವೈದ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸಿಎಂ‌ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಹೆಸರನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು. ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಂಕಾಳ್ ವೈದ್ಯ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಕುರ್ಚಿ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಿಎಂ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಜೆಡಿಎಲ್‌ಪಿ ನಾಯಕ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದರು. ನೂತನ ಉಪಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಂಕಾಳ್ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಯೌವನ, ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ ಮೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗಬಾರದು: ಉಪಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಕಾಳ್ ವೈದ್ಯಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ, ಯೌವ್ವನ, ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ ಮೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗಬಾರದು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದವನು. ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ದೇವೇಗೌಡರ ವಿರುದ್ಧ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದೆ. ಆಗಿನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಈ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ದ್ವೇಷ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಕ್ಲೀನ್ ಇಮೇಜ್ ನಿಂದ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಲಹೆ, ಟೀಕೆ ಬೇಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಮಂಕಾಳ್ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಂಕಾಳ್ ವೈದ್ಯರ ಹೆಸರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2005ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗೆದ್ದರೆ, 2013ರಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಉಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದೆ ಅಂತ ಡಿ ಗ್ರೇಡ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

2028ಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಜೊತೆ ಜನತೆಗೆ ಏನು ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ದಿನ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನ, ವಾಹನ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಗಲ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡಿ, ಯಾರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಟಾಟಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದವರು ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಚಾರ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. 300 k.m ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ತರುತ್ತೇನೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ನೀನು ನಕ್ಕರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತದೆ: ಸಿಎಂ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಶಾಸಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ನೀನು ನಗಬೇಡಪ್ಪ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ನೀನು ನಕ್ಕರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ನೀವು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮವರೇ ಮಾಡಲು ಬಿಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗೆ ನಿಮ್ಮವರೇ ಮಾಡಲು ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದರು‌.

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ್ರು. ಮೋದಿ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಸಾರ್ ಅಂದೆ, ಇಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದರು. ಆಂಧ್ರ ಸಿಎಂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ITPL, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಿಡದಿ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು ತಪ್ಪಾ?. ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದ್ರು. ರಾಜಕಾರಣ ಹೊರಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ನೈಸ್​ಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು: ನೈಸ್ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ಆಲೋಚನೆ, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾಡಿರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ದೇವೇಗೌಡರು ಅವತ್ತು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು?. ಕೆಲ ಲೋಪ ದೋಷಗಳು ಇರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ ಎಂದರು.

ನೀವು ವೇದಾಂತಿ ಆಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು: ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ನೀವು ವೇದಾಂತಿ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಿಎಂ ಆಗೋಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು, ವೇದಾಂತಿ ಆಗಿ. ಸಮಸ್ತೆ ಸದಾ ವತ್ಸಲೆ ಅರ್ಧ ಹೇಳಿಯೇ ಹೀಗೆ, ಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದರು‌. ಆಗ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಏನೋ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಕೇವಲ 137 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಎಂ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಸಿಎಂ. ನೀವು ಕೆಲ ವಿಚಾರ ಕಲಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೂ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಶೇರ್ ಆಂಡ್ ಕೇರ್ ಎರಡೂ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾಡಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆವು. ಸಿ.ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೂಚನೆ ಪಾಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅನುದಾನ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದೀರಿ,‌ ನಿಮಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಂದರು.‌

ಡಿಕೆಶಿ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ: ಮಂಕಾಳ್ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ನಾವು ಮಂಕಾಳ್ ವೈದ್ಯರ ಬಯೋಗ್ರಾಫಿ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಯವ ಬಯೋಗ್ರಾಫಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೊಣ ಅನ್ನೊದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂಗೆ ಕುಟುಕಿದರು.

ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದವರು. ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಸವಾಲು ಇದೆ. ನೀವು ಪಿಎಂ, ಲಂಡನ್, ಅಮೆರಿಕ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಗುಂಡಿ, ಕಸ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೇ ಇವೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾರು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಅಂದರು. ಇನ್ನೂ 1 ಲಕ್ಷ ಕಾರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಫುಟ್ ಪಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯರೂ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್​ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಹೆಸರು ಇತ್ತು. ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂಕಾಳ್ ವೈದ್ಯ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಂತ್ರಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಡಗು ಮೊಗುಚಿ ಬಿತ್ತು ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದರು.

ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಎಲ್ಲರ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಅದೇ ಇದೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ‌. ಅವರಿಗೆ ಆ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದರು.

ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.‌ ಖಾದರ್ ಪಾಪ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

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ಮಂಕಾಳ್ ವೈದ್ಯ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ
CM DK SHIVAKUMAR

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