ಕರಾವಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಕಂಬಳ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗೋಲಿ ಚಿತ್ತಾರ: ಮಂಗಳೂರು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾಗತ!
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಡಲನಗರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರಿಗೆ ಕರಾವಳಿಯ ಜಾನಪದ ವೈಭವದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾಗತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹರೀಶ ಮಾಂಬಾಡಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 18, 2026 at 11:13 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಪಡೀಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ 'ಪ್ರಜಾಸೌಧ'ದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗೆ ಕರಾವಳಿಯ ಜಾನಪದ ವೈಭವ ಸಾರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾಗತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತೀಕಗಳಾದ ಕಂಬಳ ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬೃಹತ್ ರಂಗೋಲಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಜಾಸೌಧದ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಖ್ಯಾತ ರಂಗೋಲಿ ಕಲಾವಿದೆ ವೀಣಾ ಐತಾಳ್ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಲಾವಿದ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಗದ್ದೆಯ ಮಣ್ಣು, ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲನ್ ಹಾಗೂ ಹೂವಿನ ದಳಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ, ಹಾಗೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಂಗೋಲಿ ಪುಡಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ನೈಜ ಜೀವ ತುಂಬಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಗದ್ದೆಯ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಚಿತ್ತಾರ: ಕಂಬಳದ ಕಲಾಕೃತಿಗೆ ನೈಜತೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಜಾಸೌಧದ ಆವರಣದ ಮಣ್ಣನ್ನೇ ತಂದು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳು ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಓಡುವಾಗ ನೀರು ಎರಚುವ (ಹಾರುವ) ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲು ರಂಗೋಲಿ ಪುಡಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲನ್ ಕಿರೀಟ ಮತ್ತು ಅಸಲಿ ನವಿಲುಗರಿ: ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆಗೆ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟಿನ ಶೈಲಿಯ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಉಲ್ಲನ್ ನೂಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಲಿ ಶಾಲು, ತಾಜಾ ಹೂವಿನ ದಳಗಳು ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ನೈಜ ನವಿಲುಗರಿಯನ್ನೇ ಜೋಡಿಸಿ ಮೂರು ಆಯಾಮದ (3D) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಕಳೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ಉಡುಗೊರೆ: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ, ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಎಡಿಸಿ) ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಲಾವಿದೆ ವೀಣಾ ಐತಾಳ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ರಂಗೋಲಿ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಧ್ವಜದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ರಂಗೋಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಂದರ ಚೌಕಟ್ಟು (ಫ್ರೇಮ್) ಹಾಕಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಂಗೋಲಿ ಕಲಾವಿದೆ ವೀಣಾ ಐತಾಳ್ ಮಾತು: "ಕೇವಲ ರಂಗೋಲಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಕಲಾಕೃತಿ ಅಷ್ಟು ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಶೈಲಿಯ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಉಲ್ಲನ್, ಶಾಲು ಹಾಗೂ ನಿಜವಾದ ನವಿಲುಗರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಾಜಾ ಹೂವಿನ ದಳಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಿಂದ ನಿಂತು ನೋಡಿದರೂ ಕಲಾಕೃತಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಂಬಳದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನೈಜ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿ, ರಂಗೋಲಿ ಪುಡಿಯಿಂದ ನೀರು ಸಿಡಿಯುವಂತೆ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲು ಸಿಕ್ಕ ಈ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ" ಎಂದರು.
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