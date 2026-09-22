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ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದ ಆರ್ಥಿಕ‌ ಇಲಾಖೆ: ಈ ಸಲಹೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ‌ ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

CM REACTS ON FINANCIAL POSITION
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2026 at 4:31 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಣಕಾಸು ಕೊರತೆಯ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ 15,000 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಂಬಂಧ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲು ಹಣದ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಹೊರಗಡೆ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.‌

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಆಕ್ಷೇಪ ಏನು?: 2026-27 ಹಾಗೂ 2027-28ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ವಿತ್ತೀಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಇನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟು 36,136 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬರದಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್​ಸೆಟ್​ಗಳ 4000 - 5000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸ್ಥಗಿತವಾಗುವ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಆತಂಕ‌ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳು, ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವೇತನ ನೀಡಲು ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಯಲ್ಲೂ ವಿಳಂಬ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕ್ರೋಡೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನದ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗದ ಹೊರತಾಗಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ ಏನು?: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ) 15,000 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರೂ.10,000 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೊಲದಿಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2026-27 ಮತ್ತು 2027-28ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ‌. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು‌. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯದ ಹದಗೆಟ್ಟ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದೆ.

ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವನಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬದುಕಬೇಕಲ್ವ. ಯಾಕೆ ನಾವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ವಿ?. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕೊಟ್ವಿ?. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಏಕೆ ಕೊಟ್ವಿ?. ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಂದರು.

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ ಅವರು ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇದು interest of government ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನಮಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಏನೇನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡೋರೆಲ್ಲಾ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಶೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ‌‌ ಕೊಡಿಸಲಿ. ರೈತರಿಗೆ 5,200 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ರು, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂದರು.

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DK SHIVAKUMAR REACTS
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ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಲಹೆ
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CM REACTS ON FINANCIAL POSITION

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