ETV Bharat / state

ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜ: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ

ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಈಗ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

BENGALURU CM DK SHIVAKUMAR ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಖ್ಯಾತೆ RAMALINGAREDDY
ಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 5, 2026 at 9:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ‌ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾತು ನಿಜ. ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು?. ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್. ಅವರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸದ್ಯ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದಾರೆ, ಖುದ್ದಾಗಿ ಇಂದು ನಾನೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ: ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ‌ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಆಯ್ತು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಯ್ತು. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.

TAGGED:

BENGALURU
CM DK SHIVAKUMAR
ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ
ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಖ್ಯಾತೆ
RAMALINGAREDDY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.