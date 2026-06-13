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ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ; ಮರು ಅರ್ಜಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಅನರ್ಹರಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ: ಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​

ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಲಕ್ಚ್ಮಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ಮರು ಅರ್ಜಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಅನರ್ಹರಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಿದೆ.

CM DK SHIVAKUMAR FILE PHOTO
ಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 13, 2026 at 10:44 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಅನರ್ಹರ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ಮರುಅರ್ಜಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಇಒಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಸಿಎಂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನರ್ಹರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ನೈಜ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆ ತಲುಪಿಸಲು ಈ ಎರಡೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.‌ ಅನರ್ಹರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹರು 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.‌ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರದ್ದೋ ಮನೆಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಹೊಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ?. ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೇ ಹಣ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯಾ?. ಇತರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ, ಸಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಹಣ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಣ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಅರ್ಹ ಯಜಮಾನಿಗೇ ಹಣ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮನೆ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ.‌ ಇನ್ನು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸದ್ಯ 1.64 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾ, ಅರ್ಹರಾ?. ಹಲವೆಡೆ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿಯಡಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಜೊತೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಅರ್ಹರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.‌

ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲರದ್ದೂ ಒಂದೇ ತಂಡ. ಟೀಂ ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜನ‌ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಲು ನಮ್ಮ‌ ಸಮೀಪ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು. ಅವರು ಹಾಜರಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಿಎಸ್ ಗೆ ಮಸೇಜ್ ಬರಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಶೂಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ‌ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲವಾದರೆ ಯೋಜನೆ ಸಿಗಲ್ಲ: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಇದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ‌ ಡಿಸಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಎಲ್ ಒಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಮತದಾರರು ಅವರ ಮತ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಎನುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಮತ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಎಸ್ ಐಆರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲವಾದರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿವೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಸಿಎಸ್ ಆರ್ ನೀತಿ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ: ಸಿಎಸ್ ಆರ್ ನೀತಿ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಲು ನಗರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಿಎಸ್ ಆರ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ.‌ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಶಾಲೆಗೆ ಇಡಲಿ. ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಾಗಲಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಅಕ್ರಮ ಲೇವಾದೇವಿ ದಂಧೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ: ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅದು ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಎಸ್ ಪಿ, ಡಿಸಿಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ಸಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂಥವರನ್ನು ಬಲಿ ಹಾಕಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆ ನಡೆಸುವವರನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಖಡಕ್​ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗೆ ಸೂಚನೆ: ಡಿಸಿಗಳಿಗೆ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಡಿ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಗಾಂಜಾ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯುವಕ ಸಂಘ ರಚನೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಸುಮಾರು 200 ಸದಸ್ಯರು ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಒಟ್ಟು 1000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು.

0% ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ತರಲಾಗುವುದು: ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ನಂಬರ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಲಂಚ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು. 0% ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರೆ ಒಪ್ಪದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಸಕರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಜನರ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಮಾಡಿ ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.‌ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಶಾಸಕರು ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ, ಮೇವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 30% ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಶುರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗಬೇಕು. ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ರೈತರು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರಧಾನಿಯವರೇ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಹೆಚ್ ಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿಎಂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.‌ ನಾನು ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ.‌ ಆ ಮೂಲಕ ನಗರದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನೀತಿ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಿಎಂ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರನ್ನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ಲಂಚ,‌ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಂಡರೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

TAGGED:

BENGALURU
GUARENTEE PLANS REVISION
GRUHA LAKSHMI AND GRUHA JYOTHI
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CM DK SHIVAKUMAR

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