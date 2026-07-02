ಕ್ವಾರಿ ದುರಂತ: ಆರ್ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ; ಗಾಯಾಳು, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ 5 ಜನರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 2, 2026 at 8:45 PM IST
ರಾಮನಗರ: ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾದಾಪಟ್ಟಣದ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬಂಡೆ ಕುಸಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಏಳು ಮಂದಿಯ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಇರಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಗಾಯಾಳುಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಂದು ಗುರುವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಗಾಯಾಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಎಂ ಜತೆ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಎಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜತೆಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, "ಘಟನೆ ಸ್ಥಳದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡಿದೆ. ಏಳು ಜನ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಜನರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆ ಮಾತಾನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ವಾರಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ " ಎಂದರು.
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕ್ವಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಅವರು, ಅಕ್ರಮ ಅನ್ನಲು ಏನು ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ?. ಆ ತರಹ ಇದ್ದರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಕ್ರಮ ಕ್ವಾರಿ ನಡೆಸುವವರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬದುಕಲು ಬಂದವರ ಸಾವಾಗುತ್ತಿದೆ; ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಕಿಡಿ: ಆರ್ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
"ಕ್ವಾರೆ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಸಾವುಗಳಾಗಿವೆ. 7 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಮೃತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗದಾರದಷ್ಟು ದೇಹ ಜಜ್ಜಿ ಹೋಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಬಂದೆ. ಓರ್ವನ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ವೈದ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಜತೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ತಡಮಾಡದೇ ನಿಡುವಂತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪಿ ಜತೆನೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಗಳು ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಯಿಕೊಡೆಗಳಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ದಂಧೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಅನಧಿಕೃತ ಕ್ವಾರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ".
"ಕ್ವಾರಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು. ಓರ್ವ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬದುಕಲು ಬಂದವರ ಸಾವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ತರಹ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇವತ್ತು ಇಂಥಹ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಯಾಕೆ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದರೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು".
"ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಡವರು, ಅವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದುವರೆಗೂ? ಡಿಸಿಗೆ ನಾನು ಸತತವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಕರೆಯನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವಾನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, "ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಾರಣ. ಕಾರಣಕರ್ತರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ವಾರಿ ದುರಂತ: ಸರ್ಕಾರವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಬೇಕು - ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್ ಆಗ್ರಹ