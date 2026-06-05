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ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಭೀಷ್ಮನ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂತೆ: ಡಿವಿಎಸ್

ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ವಿ.ಸದಾನಂದ ಗೌಡ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭೀಷ್ಮನ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

CM DK SHIVAKUMAR ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗರೆಡ್ಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ DAKSHINA KANNADA
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ವಿ.ಸದಾನಂದ ಗೌಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 5, 2026 at 3:57 PM IST

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ಪುತ್ತೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): "ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವ ಸಮಯ ಸರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೂರು ವರ್ಷ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋದರೆ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಅವರು ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ವಿ.ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪುತ್ತೂರಿನ ಎವಿಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್​ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂದು ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

"ಈ ಹಿಂದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಸೃಜನಪಕ್ಷಪಾತ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತ, ಗುಂಪು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನೋಡಿದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭೀಷ್ಮನ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ಈಗಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

"ಚುನಾವಣಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಿಯಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸಂತೃಪ್ತಿ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ. ಹಾಗೆಂದು ಲಾಬಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 13 ಮಂದಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧ. ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರದ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮ" ಎಂದು ಡಿವಿಎಸ್‌ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಸಚಿವನಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದವನು" ಎಂದರು.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ವಿಪಕ್ಷ ಉಪನಾಯಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆಯವರು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದರು.‌ ಈಗ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆದಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಟ ನಿರಂತರ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಬರಗಾಲ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ ಆದವರು ಮಂತ್ರಿಯಾದರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರದಾಸೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರೇ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಗೆ ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.

"ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಇಲಾಖೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಯಾರೋ ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಹಳದಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಬಾರದು. ನೀವು ಬಂದು RSS ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. RSS ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವೈರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ RSS ಮೇಲೆ ವಿರೋಧ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

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TAGGED:

CM DK SHIVAKUMAR GOVT
DAKSHINA KANNADA
RAMALINGAREDDY
PUTTUR
DV SADANANDA GOWDA

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