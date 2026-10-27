ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 27, 2026 at 3:30 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 4:23 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಈಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನುಸಾರ ದಸರಾ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಿಲ್ಲ. ದಸರಾ ನಾಡಿನ ಹಬ್ಬ. ನಾಡಿನ ದೇವತೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವ ಆಗಲಿ ಅಂತಾ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ನನಗೂ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೊಟ್ಟಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆಲ ಸಚಿವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ತರಬೇತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಅವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಬಿಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದು ನನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಅವರ ವಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರ. ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್ ವಂಶ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು, ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಏಕಾಏಕಿ ನಾಲ್ವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋದರು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಆನೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.
ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ರಾಜ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಗೌರವ ಖಂಡಿತ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರ ಫೋಟೋ ನಾನೇ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ದೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದವು. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗಮನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೂ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲು ಬೇರೆ ಆನೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆವು. ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರನಟರು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
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