ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ; ರಾಜ್ಯ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ತ.ನಾಡು ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವುದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 31, 2026 at 2:59 PM IST|
Updated : July 31, 2026 at 3:25 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು, ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಬೇಡ ಎಂದು ತ.ನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸಿಡಬ್ಲೂಆರ್ಸಿ (Cauvery Water Regulation Committee) 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿತ್ಯ 3,500 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡಲು ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸಿಡಬ್ಲೂಎಂಎ (Cauvery Water Management Authority) ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 2016, 2017, 2013, 2018-19ರಲ್ಲೂ ಈತರದ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ 177 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 400 ಟಿಎಂಸಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬಿಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂತು. ಆ ನೀರು ಸಮುದ್ರ ಸೇರಿವೆ ಎಂದರು.
ಬಿಳಿಗುಂಡ್ಲುಗೆ 3,500 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ತ.ನಾಡು ವಾದ ಮಾಡಿತು. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಹಾರಂಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 95%, ಕಬಿನಿಯಲ್ಲಿ 83%, ಕೆಆರ್ಎಸ್ 36%, ಹೇಮಾವತಿ 67%ರಷ್ಟು ನೀರು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ 25,000 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. 36 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೂನ್-ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 0.6 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಳಿಗುಂಡ್ಲುಗೆ ಹರಿದಿದೆ. ಇದು 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲು ಬದ್ಧತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಈಗಲೂ ನಾವು ಬದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸದರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. 36 ಸಂಸದರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೂರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪೀಲು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತ.ನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಹೇಳಿದೆ. ತ.ನಾಡು 9.94 ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಸೂತ್ರದಡಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ವಾದಿಸಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂಗಳಿಗೆ, ಆ ಭಾಗದ ಸಂಸದರನ್ನು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಗೆ ಬರಲು ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಭಾನುವಾರ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾನೂನು ತಂಡದ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಎಂದರು.
ತ.ನಾಡು ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರದಿದ್ದರು. ಆ. 3ಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ನಾನೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವುದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ರೈತರು ಬಂದ್ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು: ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ರೈತರ ಹಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ. ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆ.13ರಂದು ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ. ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿದೆ. ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾನು ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾವೇ ನಿಮ್ಮ ಪರ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂದ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರಿಗೂ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆವಾಗ ನೀವೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತ.ನಾಡು ಸಿಎಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭೇಟಿ ಮುಂದೂಡಲು ಮನವಿ: ಆ.3ರಂದು ತ.ನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂದಾಗ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದು ನನ್ನ ಜವಾವ್ದಾರಿ. ಅವರೊಂದಿಗೆ 5-10 ಮಂದಿ ಸಚಿವರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರನ್ನು ನೀರಾವರಿಗೆ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಕುಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ತ.ನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂತೆಯೂ ಮನವಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಮನವಿ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗೂ ನೋಯಿಸಬಾರದು. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ತ.ನಾಡು ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಹದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಬಳಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
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